El periodista Nicolás Wiñazki fue asaltado en las últimas horas en el partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, mientras se encontraba en una casa en obra. El hecho ocurrió cuando el periodista fue sorprendido por delincuentes que ingresaron al lugar y lo redujeron para robarle.

Según se informó, Wiñazki se encontraba en una obra en refacción, esperando la llegada de unos pintores, en el barrio Parque Johnston, cuando fue abordado por los asaltantes.

Los delincuentes lo amenazaron y le sustrajeron dinero y objetos personales de valor, tras lo cual escaparon rápidamente del lugar en un auto oscuro.

El periodista no sufrió heridas de gravedad, aunque el episodio generó conmoción por la violencia del hecho y por tratarse de una figura pública del ámbito periodístico nacional.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N°8 de Morón. Junto a la DDI y la policía local, se encuentran analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el hecho.

Hasta el momento los investigadores trabajan en la hipótesis de que se trató de un robo "al voleo", ya que la propiedad no es la residencia habitual de Wiñazki, sino una casa en obra. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el hecho.

