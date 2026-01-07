El Gobierno obtuvo los dólares que le faltaban para pagar los vencimientos de deuda el próximo viernes

El Gobierno de Javier Milei ya tiene los recursos que necesitaba para afrontar el próximo viernes 9 de enero vencimientos de deuda por, aproximadamente, 4200 millones de dólares.

Según voceros oficiales citados por Clarín, El Tesoro logró acordar con un grupo de bancos, obteniendo un préstamo directo. De esta forma, entre los dólares a los que consiguió acceder el Tesoro por diferentes formas y el crédito de tipo REPO con los organismos financieros, el ministro Luis Caputo consiguió juntar el dinero que le permitirá pagar los vencimientos en tiempo y forma.

Un conjunto de bancos había realizado una oferta por un financiamiento potencial 7.000 millones de dólares, de los cuales el Gobierno tomaría 1.600 millones para poder realizar los pagos correspondientes; además, según el medio antes citado, el oficialismo le mandó a comienzos de este 2026, un aviso oficial de pago a los tenedores de bonos para todos los títulos en moneda extranjera, en euros y dólares, con vencimientos en los años 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046.

Se trata de los bonos lanzados en 2020 como consecuencia de la reestructuración de deuda realizada durante el gobierno de Alberto Fernández por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.

El Banco Central compró dólares y las reservas superaron por primera vez los US$ 44.000 millones en la era Milei

Un detalle importante es que el Banco Central, compró este martes 83 millones de dólares y, gracias a ese monto, las reservas llegaron a los 44.187 millones de dólares. El economista Federico Machado señaló que las reservas netas se sitúan hoy en 2.560 millones de dólares, y luego indicó que "muy probablemente entraron los 700 millones de dólares de la privatización de las hidroeléctricas".

Por otro lado, es importante recordar que el pasado 21 de diciembre, en charla con Luis Majul en LN+, Milei ya había adelantado lo que haría para enfrentar los vencimientos de enero: "Nosotros vamos a pagar. Hay distintas alternativas. Ya tenemos gran parte de cash y también tenemos opciones abiertas de financiamiento". El presidente reconoció que el Gobierno recibió ofertas de operaciones “Repo” (préstamo de bancos) por 7000 millones de dólares, y aseguró: "Estamos tranquilos".

Las declaraciones de Federico Vaccarezza sobre los vencimientos de deuda y el compromiso con el FMI

El economista Federico Vaccarezza habló este martes 6 de enero con Canal E sobre el panorama financiero de Argentina. Sobre el vencimiento del próximo 9 de enero, aseguró: “Es el primer paso de por sí de un largo rally que hay en el año de vencimientos que acumulan, dependiendo de cómo vayamos a calcular los intereses, entre 17.000 y 20.000 millones de dólares”.

Federico Glustein: “Es un endeudamiento muy caro que tiene que pagar la Argentina”

En ese contexto, recordó el compromiso oficial tomado con el Fondo Monetario Internacional: “El ministro Caputo anunció que sí o sí este año van a cumplir con la meta de acumulación de reservas que se había pactado con el FMI para este año de 17.000 millones. Este número es el que asegura los fondos con el que se va a pagar los vencimientos de deuda restante a partir de enero”.

Con respecto al pago de la deuda, detalló: “Ahora en el 9 tenemos el vencimiento prácticamente de los 4.200 millones de dólares entre capital e intereses”. Lo que corresponde, especificó, a “dos grandes bonos, que son los bonares y los globales. Estamos hablando de 3.000 millones en capital y 1.500 en intereses”.

