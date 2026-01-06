De dónde conseguirá el Gobierno los dólares que faltan para pagar la deuda de 2026

El economista, Federico Vaccarezza, conversó con Canal E y analizó el panorama financiero de Argentina, con foco en los vencimientos de deuda de enero, la acumulación de reservas, la demanda de dólares y el esquema cambiario de cara a 2026.

Sobre el vencimiento del 9 de enero, Federico Vaccarezza planteó: “Es el primer paso de por sí de un largo rally que hay en el año de vencimientos que acumulan, dependiendo de cómo vayamos a calcular los intereses, entre 17.000 y 20.000 millones de dólares”. En ese marco, destacó el compromiso oficial con el Fondo Monetario Internacional: “El ministro Caputo anunció que sí o sí este año van a cumplir con la meta de acumulación de reservas que se había pactado con el FMI para este año de 17.000 millones”.

Cuántos dólares necesita el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda

Según explicó, ese número no es casual: “Este número es el que asegura los fondos con el que se va a pagar los vencimientos de deuda restante a partir de enero”. En relación al pago inmediato, precisó: “Ahora en el 9 tenemos el vencimiento prácticamente de los 4.200 millones de dólares entre capital e intereses”. Esto corresponde a “dos grandes bonos, que son los bonares y los globales”.

Vaccarezza detalló la composición del pago: “Estamos hablando de 3.000 millones en capital y 1.500 en intereses”. En este sentido, llevó tranquilidad al mercado al señalar que “ya el 50% de esa plata, el Tesoro la tiene”. La preocupación, aclaró, se limita a “el otro 50% que hay que juntarlo en tres días”, aunque remarcó que existen alternativas: “Hay cinco opciones diferentes en las cuales están esos fondos restantes”.

De dónde conseguirá el Gobierno los dólares que le faltan

Entre ellas, enumeró: “Tenés opciones de bancos internacionales, tenés los dos swap, tenés el swap de China y tenés el swap de Estados Unidos”. Además, resaltó “la opción de refinanciamiento”. También recordó ingresos extraordinarios: “700 millones se tienen que cobrar ahora por la venta de las hidroeléctricas”, lo que permite concluir que “hay menudo opciones para poder ejecutar, para cumplir el 100% del primer vencimiento fuerte que se tiene el año, sin mayores preocupaciones”.

Con respecto a las necesidades estructurales de dólares, el entrevistado estimó que, “estamos hablando de casi 20 a 25 mil millones de dólares como para poder estar un poco más holgados”. Sin embargo, advirtió sobre las limitaciones para atraer inversiones: “Sacando el sector petrolero, sacando el sector minero, sacando el sector de hidrocarburos, hoy por hoy no tenés demasiadas opciones para poder captar inversiones extranjeras en la Argentina”.