Mercados en tensión: petróleo, geopolítica y toma de ganancias sacuden a Wall Street y al MERVAL

La jornada bursátil transcurre con alta volatilidad y un clima de cautela. Según explicó el analista mercados Walter Nawman, en diálogo con Canal E, el mercado comenzó estable pero se tornó más negativo hacia la media rueda. “Hoy el mercado no había abierto tan negativo, pero en media rueda las acciones empezaron a tener un comportamiento más pesimista”, señaló, y vinculó el movimiento a un nuevo incidente geopolítico que involucró a Estados Unidos y Rusia.

El foco también está puesto en el petróleo. “Hoy el petróleo está bajando 1%, no hay un desplome, pero sí más temor en las acciones, que son las que tienen mayor volatilidad”, aclaró el analista. Para Nawman, el mercado observa con atención las decisiones de Donald Trump respecto a Venezuela y Ucrania, aunque remarcó que Wall Street no muestra una caída abrupta.

MERVAL en baja, rebalanceos y lectura del mercado local

En el plano local, el MERVAL registra una caída cercana al 3% en dólares. Nawman explicó que el movimiento responde más a factores técnicos que a un deterioro estructural. “En el MERVAL hoy se juntó una toma de ganancias y un proceso lógico de rebalanceo de carteras”, afirmó.

El especialista destacó que el reciente anuncio de un REPO por USD 3.000 millones fortaleció a los bonos, aunque dejó una advertencia. “Es positivo haber conseguido una tasa cercana al 7%, pero hubiera sido mejor no necesitar tomar deuda para afrontar vencimientos”, explicó, subrayando la falta de generación de dólares genuinos.

También mencionó que la liberación de cuentas y el reordenamiento financiero de enero explican parte de la volatilidad. “El mercado está atravesando días de acomodamiento, pero no es nada preocupante en el corto plazo”, aseguró.

Bonos, tasas y oportunidades de inversión

En renta fija, el escenario es más estable. “Los bonos hoy no están sufriendo, es una rueda tranquila y sin impacto negativo del repo”, indicó Nawman. En cuanto a las tasas, confirmó una leve suba en cauciones y plazos fijos, en línea con la inflación reciente.

Sobre inversiones en dólares, detalló que las obligaciones negociables de empresas sólidas ofrecen retornos atractivos. “Una ON de empresas de primera línea hoy rinde entre 7% y 8% anual en dólares”, mientras que mayores tasas implican asumir riesgos adicionales.

Finalmente, aclaró que desde Argentina no es posible operar directamente bonos venezolanos. “Para invertir en bonos o acciones de Venezuela hay que tener una cuenta en un broker del exterior”, concluyó.

