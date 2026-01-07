Ayelén Kalenok: “Buscar trabajo hoy es correr una carrera a ciegas contra filtros que no conocemos”

Durante las últimas semanas, una controversia tomó fuerza en redes sociales y medios internacionales: usuarias de LinkedIn comenzaron a experimentar un aumento significativo en la visibilidad de sus perfiles al cambiar su género configurado de femenino a masculino.

Para la Licenciada en Relaciones Laborales, Ayelén Kalenok, el fenómeno expone una problemática estructural.

“LinkedIn es la plataforma de búsqueda de empleo más importante a nivel global, con más de mil millones de usuarios, y lo que empezó como un rumor hoy abrió interrogantes muy profundos”, explicó en diálogo con Canal E. Según relató, muchas mujeres detectaron que al modificar ese dato interno obtenían más visualizaciones, conexiones y alcance en sus publicaciones, aun cuando el género no se muestra públicamente.

Algoritmos, sesgos y quiénes los programan

Lejos de tratarse de una falla aislada, Kalenok planteó que el debate apunta al corazón de cómo funcionan las tecnologías de empleo. “Las aplicaciones no tienen vida propia: son un fiel reflejo de quienes las están configurando”, sostuvo, y agregó que los sesgos humanos pueden trasladarse directamente a los sistemas automatizados.

La especialista remarcó la falta de transparencia como uno de los principales problemas. “Cuando el algoritmo es un secreto y define qué visibilidad tenés o a qué trabajo accedés, el impacto es enorme”, afirmó. En ese contexto, destacó la importancia de contar con equipos diversos en el diseño tecnológico para evitar que se reproduzcan desigualdades preexistentes.

Plataformas de empleo, filtros invisibles y posibles consecuencias

Kalenok también amplió el foco hacia los portales de empleo en general. Hoy, la búsqueda laboral es mayoritariamente online, pero los postulantes desconocen qué ocurre con sus currículums una vez enviados. “La gente intenta adaptarse a filtros que no conoce, en una carrera totalmente a ciegas”, señaló.

Respecto a las implicancias legales y reputacionales, la especialista advirtió que el tema recién comienza. “¿Qué pasa cuando una red social tiene una implicancia tan grande en el acceso al empleo?”, se preguntó, y subrayó que estas plataformas deberán avanzar hacia mayores niveles de claridad y transparencia, especialmente cuando ofrecen servicios pagos.

Finalmente, Kalenok concluyó que el debate ya trascendió a LinkedIn: “Esto impacta en cómo se maneja la información, cómo funcionan los filtros y qué tan transparente es el vínculo con millones de usuarios”.