Feletti: "Caputo nunca hace lo que tiene que hacer que es acumular reservas en el Banco Central"

El economista Roberto Feletti aseguró que el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo "nos va endeudando y nunca hace lo que tiene que hacer que es acumular reservas en el Banco Central para poder estabilizar realmente la economía".

Deuda

"Lo que se evidenció en este último mes y medio es la casi angustia del ministro Caputo por juntar los 4.300 millones de dólares. Tuvo una fallida colocación de un bono que suponía que eso era la vuelta al mercado y que con eso resolvía todos los problemas de deuda y logró 910 millones dólares", explicó.

"Luego pidió que le aprueben el presupuesto y usó parte de un repo con los bancos para juntar los otros casi mil millones de dólares. Y le están faltando dos mil, y está diciendo en el marco de una ley muy dudosa, muy complicada, de denominada Inocencia Fiscal, que los bancos reciban los dólares que los ahorristas lleven", agregó en declaraciones a Radio 10.

"De hecho muchos bancos han colocado la tasa de interés en dólares a un año al 5% anual empezando por el Banco Nación", subrayó.

"Nunca hace lo que tiene que hacer"

“Es decir que hay una tentación o una endulzante, como dicen en el mercado, de los bancos de pagar muy alta la tasa de interés de rendimiento por plazo fijo en dólares a un año para que los ahorristas acerquen esos dólares, mejoren las reservas y Caputo pueda juntar la plata que le falta", sostuvo Feletti.

"Quiero decir no es que llega holgado al vencimiento, probablemente lo afronte pero probablemente estemos ante el límite de todo este derrotero y este recorrido por el cual Caputo nos va endeudando, endeudando y nunca hace lo que tiene que hacer que es acumular reservas en el Banco Central para poder estabilizar realmente la economía", aseveró el analista económico.

“Escenario complicado”

“Nos encontramos en un escenario realmente complicado para la Argentina. Es complicado porque este año hay un nivel de vencimiento mucho más alto de estos 4.300 millones de dólares y va a tener que el ministro ver si puede refinanciarlos”, advirtió.

“Ahora con esta falta de solvencia externa porque la economía argentina no se estabiliza las cuentas públicas, no quiere decir que las cuentas públicas no tengan que estar ordenadas, pero llevamos dos años de motosierra y la realidad que el problema es que no acumula reservas en Banco Central y no puede afrontar la situación del sector externo”, insistió en su análisis.

“Precisamente porque hay un proceso de salida de capitales enorme. El 2025 fue un récord de casi 40.000 millones de dólares de salida de capitales al exterior, de compra de dólares para llevárselos afuera”, precisó.

Además señaló que ya van “dos años en motosierra y los dólares se siguen yendo” porque “no tiene ni siquiera la confianza que tuvo Carlos Menen, ni menos aún la que tuvo Cristina en términos de inversión extranjera”.