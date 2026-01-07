Paro de colectivos en Corrientes: la UTA confirmó que no habrá servicio este jueves

Los usuarios del transporte público en la capital correntina no contarán con servicio este jueves. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes ratificó la medida de fuerza tras constatar que el sector empresarial depositó los sueldos de manera dispar, con montos que en varios casos no alcanzan el 50% de los salarios.

Desde el gremio confirmaron a Perfil NEA que, pese a que las empresas habían señalado que cumplirían con el pago de 1.200.000 pesos, los depósitos fueron inferiores.

El reclamo central radica en la aplicación del acuerdo nacional firmado con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que establece a partir de noviembre de 2025 un salario total conformado de 1.370.000 pesos, proporcional al tiempo trabajado.

Alcance de la medida

El paro afectará a todas las líneas urbanas de la ciudad de Corrientes operadas por las empresas ERSA y San Lorenzo. La decisión se tomó luego de verificar que las liquidaciones no coinciden con lo pactado a nivel federal ni con las expectativas de los trabajadores para el cierre del año.

Por el momento, no se sabe a ciencia cierta si los trabajadores de la empresa Turismo Miramar prestarán servicio, diferenciándose de la medida gremial.

La postura empresarial: "Es inviable"

Por su parte, los empresarios del transporte urbano rechazaron el planteo salarial y lo tildaron de "inviable". La cámara que los agrupa recibió la nota del sindicato en la previa del pago de haberes y manifestó su disconformidad con el monto exigido.

Gustavo Larrea, vocero de la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (CETUC), expresó su sorpresa por el reclamo de 1.370.000 pesos presentado un día antes del pago.

En declaraciones radiales, el dirigente empresarial fue tajante al afirmar que es "imposible hacer frente a este reclamo", argumentando además una falta de previsión dentro del acuerdo firmado meses atrás.

Ante la falta de acuerdo sobre el monto básico y la irregularidad en los depósitos realizados este miércoles, la ciudad amanecerá sin colectivos, a la espera de una resolución del conflicto.