Subsidios de luz en Corrientes: qué es el SEF y cómo inscribirse para pagar menos

A partir del 1 de enero de 2026, comenzó a regir en todo el país el nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Ante el cambio de normativa nacional, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó los requisitos y el impacto que tendrá esta medida en las facturas de los usuarios correntinos, destacando que el esquema busca asistir de manera más directa a los hogares que realmente lo necesitan.

Este sistema reemplaza al modelo de segmentación que funcionaba hasta diciembre de 2025. El beneficio ahora se evalúa bajo criterios socioeconómicos más dinámicos, vinculados directamente al valor de la Canasta Básica Total (CBT).

Requisitos y condiciones de exclusión

Para mantener o acceder al subsidio, el organismo provincial aclaró que se toma en cuenta la situación de todos los integrantes del hogar:

Ingresos del grupo familiar: el subsidio está destinado a hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas . Al día de hoy, este techo se sitúa en torno a los $3.700.000 .

Condiciones excluyentes: perderán el beneficio quienes posean más de un inmueble, aeronaves, embarcaciones o un vehículo con menos de un año de antigüedad (0 km).

Criterios de inclusión: se prioriza a quienes residan en barrios del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) o a familias que cuenten con un integrante con certificado de discapacidad.

Tope de consumo y ahorro

Una de las claves del nuevo SEF es el límite de consumo subsidiado. Quienes cumplan con los requisitos de ingreso recibirán una bonificación del 50% sobre el precio mayorista de la energía.

Sin embargo, este beneficio tiene un tope de 300 kW mensuales durante los meses de mayor demanda (diciembre, enero, febrero, mayo, junio y agosto). Según explicó la DPEC, si un usuario supera ese límite, pagará la tarifa plena únicamente por el excedente, conservando el descuento en los primeros 300 kW.

¿Cómo inscribirse al subsidio?

Desde la prestataria de energía informaron que aquellos usuarios que ya contaban con el subsidio lo conservarán de forma automática, siempre y cuando sigan cumpliendo con los requisitos socioeconómicos.

Para quienes aún no se hayan registrado o necesiten actualizar sus datos debido a cambios en sus ingresos o composición familiar, el trámite sigue disponible a través de:

La plataforma oficial "Subsidio Argentina". La aplicación móvil "Mi Argentina".

Las autoridades recordaron que las condiciones se actualizan periódicamente de acuerdo a las variaciones de la canasta básica, por lo que es fundamental mantener la información de la declaración jurada al día para evitar la pérdida del beneficio.