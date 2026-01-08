Paro total de colectivos en el Gran Resistencia desde la tarde por falta de pago a choferes

El servicio de transporte público urbano e interurbano quedó interrumpido desde el primer turno de la tarde en el Gran Resistencia, luego de que el gremio de choferes confirmara un paro total ante la falta de pago de los salarios correspondientes.

La decisión fue ratificada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, tras varias horas de espera sin novedades sobre la acreditación de los haberes. Durante la mañana, las unidades circularon con normalidad para evitar mayores complicaciones a los usuarios.

En diálogo con Radio Libertad, el secretario general del sindicato, Raúl Abraham, había advertido que la continuidad del servicio dependía exclusivamente de que se efectivice el pago. “Decidimos trabajar por la mañana para no perjudicar a la gente, pero si no se deposita el sueldo, desde el primer coche de la tarde se inicia la medida”, señaló.

Cuarto día hábil sin salarios

Desde el gremio precisaron que este jueves se cumplió el cuarto día hábil sin acreditación salarial, una situación que se repite en distintas provincias y que, según indicaron, responde a la crisis financiera que atraviesa el sistema de transporte.

Abraham explicó que las empresas expresaron voluntad de pago, pero argumentaron no contar con los fondos necesarios. En ese marco, apuntó a la falta de asistencia estatal y a un esquema de subsidios que no alcanza para cubrir los costos operativos actuales.

Paro de colectivos en Corrientes: la UTA confirmó que no habrá servicio este jueves

Como antecedente inmediato, mencionó lo ocurrido en Corrientes, donde los choferes cobraron solo una parte de sus sueldos, lo que derivó en una medida de fuerza similar.

Un sistema en tensión

El dirigente sindical sostuvo que en Chaco el sector arrastra problemas estructurales desde fines del año pasado, con procedimientos preventivos de crisis, concursos de acreedores y empresas al límite de su sostenibilidad. “El salario es el sustento de las familias y la incertidumbre genera mucha bronca entre los trabajadores”, expresó.

Además, advirtió sobre la reducción de unidades en circulación, lo que no solo afecta la calidad del servicio sino que también provoca suspensiones de personal. “Hay empresas que deberían operar con más de 80 colectivos y lo hacen con la mitad. Eso perjudica a los usuarios y deja choferes sin trabajo”, afirmó.

Desde la UTA indicaron que se mantienen en estado de asamblea permanente y que la medida podría revisarse únicamente si se concreta el pago de los haberes adeudados. Mientras tanto, el paro impacta de lleno en miles de usuarios del área metropolitana.