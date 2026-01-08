Misiones: CAPS y hospitales ya aplican la segunda dosis de la triple viral

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales de Misiones ya comenzaron como estaba previsto a aplicar la segunda dosis de la vacuna triple viral a niños y niñas de entre 15 y 18 meses de edad, informó el Gobierno de Misiones.

Vacuna triple viral

"La medida se enmarca en una actualización del Calendario Nacional de Vacunación, cuyo objetivo es reforzar la inmunidad a edades más tempranas, reducir el período de susceptibilidad y prevenir la aparición de complicaciones graves asociadas a estas enfermedades", informaron desde el área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública.

Además señaron que la primera dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, se administra a los 12 meses de vida, mientras que la segunda fue adelantada para fortalecer la protección en la primera infancia.

"La actualización alcanza a niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024. En tanto, quienes hayan nacido hasta el 30 de junio de 2024 continuarán recibiendo la segunda dosis entre los 4 y 5 años de edad, según la cohorte correspondiente. Desde el Ministerio de Salud recomendaron consultar en los CAPS y hospitales más cercanos los días y horarios de aplicación de la vacuna", precisaron desde el Gobierno de Misiones.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea y puede permanecer activa en el ambiente o sobre superficies durante hasta dos horas. En algunos casos, puede provocar complicaciones graves e incluso la muerte. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, erupciones en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Si bien puede afectar a personas de cualquier edad, suele ser más grave en niños y niñas menores de cinco años. Ante la aparición de alguno de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a una consulta médica.

Fuente: Ministerio de Salud Pública