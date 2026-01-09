Tormenta en Corrientes: voladura de techos, árboles caídos y apagón total en Mburucuyá

Un escenario de devastación y angustia atraviesa la localidad de Mburucuyá tras ser azotada por un temporal de extrema violencia. El fenómeno meteorológico, que incluyó ráfagas de viento huracanadas y granizo, impactó de lleno tanto en la zona urbana como rural, provocando graves daños estructurales y dejando a toda la comunidad completamente a oscuras.

Sorpresa y nostalgia en Corrientes por el cierre definitivo de Los Cines de la Costa en la Costanera

Desde las primeras horas del paso del frente de tormenta, las imágenes del desastre revelaron la magnitud del fenómeno: numerosas viviendas y galpones sufrieron la voladura de techos, mientras que la caída de postes de media y alta tensión colapsó el suministro eléctrico. Además, árboles de gran porte fueron arrancados de raíz, bloqueando las calles principales y dificultando el desplazamiento de los servicios de emergencia.

"No sabemos por dónde empezar"

El intendente local, Edgar Galarza, recorrió las zonas más afectadas y no ocultó su preocupación ante la magnitud de lo ocurrido. "Es uno de los momentos más críticos que nos toca vivir", afirmó en diálogo con la radio local Cadena FM 94.9.

La capacidad de respuesta del municipio se encuentra al límite. Desde el equipo de gobierno reconocieron la desolación ante el panorama: "No sabemos por dónde empezar. Vamos a necesitar la ayuda de todos los vecinos y, principalmente, el apoyo del Gobierno de Corrientes para paliar esta grave situación".

Operativo de emergencia y asistencia

Actualmente, cuadrillas municipales y personal de Defensa Civil trabajan intensamente en el despeje de las arterias obstruidas por ramas y cables. Se espera que en las próximas horas se culmine un relevamiento oficial de evacuados y daños materiales para coordinar el envío de asistencia desde la capital provincial.

Tragedia en Corrientes: un devoto del Gauchito Gil murió atragantado con un caramelo

Ante el peligro que representan las estructuras inestables y los cables del tendido eléctrico caídos, las autoridades solicitaron a la población no circular por la vía pública si no es estrictamente necesario. Mientras tanto, operarios de la DPEC evalúan los daños para intentar restablecer el servicio de energía, aunque se prevé que las tareas demandarán tiempo debido a la magnitud del colapso.