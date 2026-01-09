Tragedia durante la tormenta en Chaco: una mujer murió tras la caída de un rayo en una zona rural

Un trágico episodio ocurrió este viernes al norte del Chaco, cuando una mujer perdió la vida tras ser alcanzada por una descarga eléctrica provocada por un rayo en un paraje rural cercano a Miraflores. El hecho se dio en el marco de una intensa tormenta que afectó a la región durante las últimas horas.

Según confirmaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca del mediodía en el paraje Pozo del Toro, situado a unos 65 kilómetros del casco urbano. El alerta se activó luego de que un enfermero diera aviso a la comisaría local, lo que motivó la intervención inmediata de una ambulancia del hospital de la zona.

Al arribar al lugar, el personal de salud constató que la mujer, identificada como Natalia González, mayor de edad, ya no presentaba signos vitales. El cuerpo fue hallado dentro de la vivienda, sin indicios de violencia externa, en un contexto compatible con una descarga eléctrica directa.

El procedimiento fue acompañado por efectivos de la Policía del Chaco, quienes informaron que el acceso al paraje se vio seriamente dificultado por el estado de los caminos de tierra, anegados a raíz de las lluvias persistentes.

Tras ser notificado, el fiscal de turno Fabricio Calvo ordenó que se labren las actuaciones correspondientes y que se deje constancia formal de la causal del fallecimiento. Además, dispuso que, en caso de surgir alguna duda médica, se dé intervención a un profesional forense y se solicite el traslado del cuerpo para los estudios de rigor.

Las actuaciones judiciales continúan en curso mientras se aguarda el informe médico definitivo que permita cerrar el cuadro del hecho, ocurrido en un contexto de inestabilidad climática severa que mantiene en alerta a distintas localidades de la provincia