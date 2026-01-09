Tras las lluvias récord, el Gobierno del Chaco declara la emergencia hídrica hasta agosto de 2026

El Gobierno de la Provincia del Chaco resolvió declarar la Emergencia Hidrometeorológica en todo el territorio provincial hasta el 31 de agosto de 2026, luego de las lluvias extraordinarias registradas en diciembre pasado que provocaron anegamientos, desbordes de canales y serias afectaciones tanto en áreas urbanas como rurales.

La medida fue formalizada mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se apoya en informes técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA). Según esos reportes, las precipitaciones superaron ampliamente los promedios históricos mensuales y colocaron al sistema hídrico provincial en un escenario de emergencia que exige intervención inmediata del Estado.

Precipitaciones excepcionales y puntos críticos

De acuerdo con el relevamiento correspondiente al año hidrológico 2025–2026, durante diciembre se registraron acumulados inusuales en gran parte del Chaco. En el Área Metropolitana del Gran Resistencia, por ejemplo, los valores rondaron los 400 milímetros en Resistencia y 450 milímetros en Barranqueras, cuando el promedio habitual se ubica entre 130 y 140 milímetros mensuales.

El decreto advierte que ese volumen de agua excedió la capacidad de diseño de los desagües pluviales urbanos y derivó en el colapso del sistema. Entre los sectores más comprometidos se mencionan canales y conductos principales, con especial impacto en zonas del sur de la capital provincial, históricamente vulnerables desde el punto de vista hídrico.

A este cuadro se suma un pronóstico meteorológico que anticipa nuevos eventos de lluvias intensas, con acumulados significativos en lapsos breves. Con los suelos saturados, cualquier precipitación adicional podría generar escurrimientos inmediatos y agravar los anegamientos existentes, incluso durante los próximos meses.

Las áreas bajo mayor riesgo abarcan departamentos como General San Martín, Sargento Cabral, Bermejo, Primero de Mayo, San Fernando, Libertad, Donovan, Tapenagá, San Lorenzo, 25 de Mayo, Quitilipi, O’Higgins y Comandante Fernández, además del Gran Resistencia.

Fondo especial y contrataciones extraordinarias

Para atender la emergencia, el Ejecutivo habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones, que será administrado por la APA. Los recursos estarán destinados a obras urgentes en puntos críticos, operación y refuerzo de estaciones de bombeo, utilización de equipamiento móvil y acciones de mitigación de inundaciones.

Con el objetivo de acelerar las respuestas, el decreto autoriza mecanismos de contratación excepcionales, apartándose de los procedimientos administrativos habituales previstos en la normativa financiera y el Código de Aguas. En paralelo, el Ministerio de Hacienda quedó facultado para realizar adecuaciones presupuestarias que garanticen la disponibilidad de fondos durante la vigencia de la emergencia.

La norma establece, finalmente, que la APA tendrá a su cargo la conducción y ejecución de todas las acciones necesarias mientras se mantenga el estado de emergencia, en un contexto en el que el Gobierno provincial busca prevenir nuevos daños ante un escenario climático que sigue siendo inestable.