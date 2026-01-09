El analista político Gustavo Córdoba aseguró que la intervención de Estados Unidos en Venezuela tendrá “múltiples impactos” en la Argentina.

“Esto va a tener múltiples impactos”

“Hay que tratar de entender que esto va a tener múltiples impactos, directos e indirectos”, explicó Córdoba.

“Directos porque, por ejemplo, una de las consecuencias de que Estados Unidos tenga ahora petróleo en abundancia desde Venezuela pone en riesgo las inversiones en Vaca Muerta”, agregó en declaraciones a Radio Continental.

Además señaló que “todas las inversiones que están haciendo en esa zona de la Argentina tenían mucho potencial en la medida que tuviese un gran comprador como es Estados Unidos”.

“El petróleo venezolano es muy fácil de vender en Estados Unidos, más ahora con esta expropiación que hizo el gobierno norteamericano, el presidente Trump”, analizó Córdoba.

Otro impacto

“En segundo lugar el impacto económico tiene que ver también con que Argentina ahora no es prioridad para Washington, no es prioridad para Donald Trump. Y esto me parece que también es el dato político del día”, aseveró el consultor.

“Evidentemente hay un nuevo orden internacional. Hay una nueva manera de conducirse de Estados Unidos en el mundo”, concluyó Córdoba.