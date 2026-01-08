Julio Bárbaro: "Este paso de Trump es un retroceso definitivo"

El dirigente peronista Julio Bárbaro afirmó que “la invasión a Venezuela por Trump marca una etapa difícil de la humanidad" al analizar el escenario mundial tras la incursión estadounidense en Caracas en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Caparrós sobre la caída de Maduro: "Un gran show"

"Maduro era absolutamente indefendible"

"Por un lado Maduro era absolutamente indefendible, por el otro la actitud de Trump está claramente guiada más por las ambiciones económicas y el petróleo, y lo expresa, lo manifiesta, que por la libertad de ese pueblo", sostuvo el analista político.

"Es importante porque hay una respuesta del mundo libre enorme frente a este hecho, que va desde Obama, Marie Le Pen, desde ya al presidente de Chile, el de Uruguay, Lula", agregó en declaraciones a LS Clipping.

"En la Argentina la mayoría de aquellos que no priorizan el fascismo económico por sobre las libertades humanas han reaccionado", enfatizó Bárbaro.

Solá recordó que Cristina Fernández "le pidió públicamente a Maduro" que mostrara las actas de la elección

"Un retroceso"

Además consideró que "este paso de Trump es un retroceso definitivo de una política enferma y decadente" y que "su sueño de detener la guerra de Rusia con Ucrania terminó en una triste invasión al débil que era Venezuela".

"La verdad Occidente no sólo está en crisis sino que Trump es la expresión de su peor decadencia", concluyó Bárbaro al fijar posición sobre el tema.