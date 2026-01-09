Paro de colectivos en Corrientes: segundo día sin servicio y el conflicto salarial se agrava

La capital correntina atraviesa su segunda jornada consecutiva de paro total de transporte, dejando a miles de usuarios a pie. Pese a la reunión mantenida en la Subsecretaría de Trabajo, las posiciones entre la UTA Corrientes y el sector empresarial permanecen distantes.

Aunque desde las empresas sostienen que ya rige una conciliación obligatoria para normalizar el servicio, el gremio asegura no haber sido notificado formalmente.

El foco del conflicto radica en una brecha económica significativa. Según el secretario general de la UTA local, José Luis Sabao, los choferes reclaman la restitución de 70.000 pesos que habían resignado durante un preventivo de crisis, además del pago de viáticos diarios de 13.000 pesos, tal como se habría pactado en 2025.

Los números de la disputa

La diferencia entre lo que percibe un trabajador hoy y lo que exige el sindicato es el principal obstáculo:

Situación actual: los choferes perciben $1.200.000 en blanco más $100.000 no remunerativos.

Reclamo UTA: un básico de $1.370.000 en blanco más viáticos de $13.000 por día .

Postura empresarial: las firmas aseguran estar en una "situación límite" y no poder comprometerse a nuevos pagos.

“El trabajador venía cobrando 1.300.000 pesos, pero la escala indica 70.000 más. Las empresas ahora no se comprometen a pagar los 100.000 que restan ni los otros 70.000”, explicó Sabao a radio Sudamericana. Además adelantó que podría haber una nueva reunión este viernes a las 17:00.

Dura advertencia del Municipio

Desde la gestión de Claudio Polich, que asumió la intendencia hace un mes, la reacción fue de rechazo absoluto a la medida de fuerza. El secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Yamandú Barrios, calificó la actitud del gremio como "poco lógica" y lanzó una advertencia directa a las concesionarias.

“En abril vamos a iniciar un nuevo proceso licitatorio. Vamos a considerar quiénes han cumplido el contrato de concesión, como la empresa Turismo Miramar, y quiénes no”, sentenció Barrios, en clara alusión a las prestatarias que mantienen el servicio frenado.

El funcionario municipal fue tajante respecto a los recursos públicos. “El municipio invierte más de 10.000 millones de pesos anuales en el sistema de transporte. No se pone un peso más”, dijo en declaraciones radiales.

Según sus cálculos, la pretensión de la UTA representa una diferencia de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales por cada chofer, cifra que la comuna considera inalcanzable.