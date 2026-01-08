Tragedia en Corrientes: un devoto del Gauchito Gil murió atragantado con un caramelo

La celebración en honor al Gauchito Gil en la ciudad correntina de Mercedes se vio empañada este jueves por un trágico incidente. Un hombre de 64 años, proveniente de la provincia de Buenos Aires, murió tras sufrir una obstrucción de las vías respiratorias mientras consumía un caramelo en el predio del santuario.

El episodio se registró durante la madrugada, en el área de estacionamiento ubicada sobre el kilómetro 103 de la Ruta nacional N.° 123. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba en el lugar junto a un contingente de peregrinos cuando el alimento le provocó una asfixia mecánica que derivó en complicaciones respiratorias fatales.

Asistencia inmediata y traslado

A pesar de que el sujeto fue auxiliado rápidamente por personas que se encontraban en la zona y por el personal de salud dispuesto para el operativo de seguridad de la fiesta, las maniobras de reanimación no fueron suficientes y el hombre falleció en el lugar.

Efectivos de la comisaría local y personal sanitario trabajaron en el sitio del siniestro. Posteriormente, el cuerpo fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladado a la morgue de Mercedes para la realización del examen médico-legal que confirme las causas del deceso.

Contexto de la festividad

El hecho ocurre en una jornada de extrema afluencia de público, donde se estima que cientos de miles de personas transitan por la ciudad de Mercedes para rendir tributo al santo popular. La Policía de Corrientes, que mantiene un fuerte despliegue en la zona con 450 efectivos y drones, continúa con las tareas de prevención en las inmediaciones del santuario tras este lamentable suceso.