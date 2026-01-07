Quién era el joven correntino que murió ahogado en el río Gualeguay

Lo que comenzó como una tarde recreativa entre familiares y compañeros de trabajo terminó en una doble tragedia que enluta a la provincia de Corrientes y a la localidad entrerriana de Rosario del Tala. Tras una intensa búsqueda que se extendió desde el domingo, los equipos de rescate hallaron los cuerpos de los dos hombres desaparecidos en las aguas del río Gualeguay.

Las víctimas fueron identificadas como Pablo Zacarías, un joven correntino de 26 años, y Ricardo Franco, de 41 años, domiciliado en Rosario del Tala. Ambos se desempeñaban desde hacía algunos meses como trabajadores en una estancia de la zona y habían aprovechado el fin de semana para disfrutar de un momento de esparcimiento en el sector conocido como Sauce Norte.

El relato de un rescate fallido

Según los testimonios recolectados por las autoridades policiales, el drama se desencadenó cuando Zacarías cayó accidentalmente al cauce en una zona denominada "Pozo Las Taruchas". El joven, que no sabía nadar, comenzó a pedir auxilio de inmediato.

Ante la desesperación, su compañero Ricardo Franco no dudó en arrojarse al río para intentar rescatarlo. Sin embargo, debido a la peligrosidad de la zona y la fuerza de la corriente, ambos fueron succionados por el agua y desaparecieron de la superficie ante la mirada de sus familiares.

Cronología del hallazgo

El operativo de búsqueda, encabezado por la Policía de Entre Ríos y los Bomberos Voluntarios de Gualeguay, dio sus primeros resultados en la mañana de este martes:

06:00: fue localizado el cuerpo de Ricardo Franco, el hombre de 41 años que intentó el rescate.

18:00: personal de bomberos confirmó el hallazgo de Pablo Zacarías en el paraje conocido como “Las Flores”, a cierta distancia del punto donde se produjo la desaparición inicial.

Desde la Jefatura Departamental Tala remarcaron que el sector donde ocurrió el incidente no es una playa habilitada para el ingreso de bañistas, advirtiendo sobre las irregularidades del fondo del río y la presencia de pozos profundos que suelen ser trampas mortales para quienes no conocen el terreno.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó las pericias de rigor antes de la entrega de los cuerpos a sus familiares para el traslado, en el caso de Zacarías, hacia su Corrientes natal.