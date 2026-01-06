Cómo viajar a Mercedes el 8 de enero: rutas alternativas y desvíos por el Gauchito Gil

Ante la inminente llegada de miles de fieles al santuario de la Ruta nacional N° 123 en Mercedes, la Policía de Corrientes activó un exhaustivo dispositivo de seguridad que se extenderá hasta la medianoche del 8 de enero.

El objetivo primordial es garantizar el orden público y la seguridad vial durante las celebraciones en honor al Gauchito Gil, evento que representa una de las mayores movilizaciones de fe en el norte argentino.

El plan afecta a unos 450 efectivos de diversas áreas, quienes trabajarán en coordinación con Fuerzas de Seguridad Nacional, Defensa Civil, Salud Pública y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además, se incorporará el uso de drones de seguridad operados por especialistas para monitorear el flujo de la peregrinación y los actos centrales desde el aire.

Cortes totales y restricciones en la ruta

Las autoridades informaron que la circulación sobre la Ruta Nacional 123 se verá interrumpida de manera total en dos momentos clave:

Vigilia del Día del Gaucho: desde las 23:30 del 7 de enero hasta las 00:30 del día 8. El corte afectará el tramo entre el Control Caminero N°3 y la intersección con la Ruta Nacional 119. Cabalgata Tradicional: el 8 de enero, de 06:30 a 09:30 aproximadamente, desde la avenida Pellegrini hasta el Control Caminero N°3, para permitir el paso de los jinetes con la Cruz de las Catumbas.

Asimismo, rige una absoluta prohibición de estacionamiento de cualquier tipo de vehículo sobre las banquinas en un tramo de 6 kilómetros de la Ruta 123.

Rutas alternativas y desvíos recomendados

Para aquellos conductores que no tengan como destino el Santuario, la Policía sugiere las siguientes vías para evitar la congestión en la zona de Mercedes:

Hacia el Noroeste: en la intersección de RN 119 y RP 24, desviarse por la Ruta Provincial 24 hasta empalmar con la Ruta Nacional 12.

Hacia el Nordeste: en el cruce de RN 119 y RP 126, continuar por la Ruta Provincial 126 hasta la Ruta Nacional 14.

Desde Rotonda 9 de Julio (RN 12 y RN 123): quienes viajen hacia el sur del país deben continuar por la RN 12 hasta la RP 24, para luego incorporarse a la RN 119. Como alternativa hacia Buenos Aires, seguir directamente por la RN 12 hasta Zárate.

Desvío local en Felipe Yofre: se puede tomar la RP 135, empalmar con RP 29, RP 134, RP 85 y RP 40, para retomar finalmente la RN 123.

Desde la fuerza provincial solicitaron a los transportistas y conductores particulares extremar las precauciones, respetar las indicaciones del personal apostado en los controles y prever las demoras lógicas de un evento que, cada año, desborda la capacidad de las arterias principales de la región.