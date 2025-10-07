Corrientes: el nuevo Santuario del Gauchito Gil tiene 435m², senderos peatonales y 20 puestos para feriantes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este martes el corte de cinta del renovado santuario y predio del Gauchito Gil en Mercedes. El mandatario destacó que la figura del Gaucho Gil, "la sangre derramada de un inocente que pelea contra la injusticia", es un "hito" para la fe y la cultura de los correntinos y de quienes lo veneran más allá de las fronteras.

El proyecto se desarrolla sobre un predio de 28 hectáreas en la Ruta Nacional 123, respetando la ubicación histórica de la figura religiosa.

Restablecer el orden y superar los obstáculos legales

Valdés se refirió al arduo proceso legal para concretar la obra, recordando que "todos decían que no se podía hacer esto" debido a la situación de "desmadre" que se vivía en el lugar.

Para restablecer el orden, fue necesaria la intervención conjunta del Estado, la Justicia provincial y federal, la Policía de Corrientes y Gendarmería Nacional.

El gobernador explicó que uno de los principales problemas era la titularidad de las tierras, que estaba disputada. La Provincia resolvió la cuestión "no tanto expropiar, sino comprar", adquiriendo las 28 hectáreas que ahora son "de los correntinos para los correntinos".

Una "catedral" para el culto popular

El ministro de Obras Públicas, Claudio Polich, detalló el alcance del proyecto, que busca poner en valor la religiosidad que representa el Gaucho Gil en todo el país e incluso en Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú.

Polich afirmó que el diseño buscó reflejar la identidad provincial y fue concebido con una gran envergadura. “De alguna manera estábamos por construir una catedral. Esa era la importancia que debíamos darle al diseño”, expresó el ministro, subrayando que la única condición fue "no tocar y no mover absolutamente nada de lo que originariamente estaba plantado" en la parte sagrada.

Inauguración de la primera etapa

En esta primera fase, se lograron liberar seis hectáreas de edificaciones usurpadas que impedían el avance. Los trabajos inaugurados incluyen:

Un portal de acceso y módulos administrativos.

Senderos peatonales y veinte puestos para feriantes.

Perforación de agua, tanque de reserva y la puesta en valor del destacamento policial.

El nuevo Santuario central tiene una superficie de 435m² y se divide en dos salas: un atrio de 12 metros de altura para los fieles y un oratorio íntimo más pequeño.

El proyecto integral prevé a futuro la construcción de locales gastronómicos, sanitarios, áreas de camping, un museo histórico, anfiteatro, sectores para hotelería y una estación de servicio.

Valdés concluyó su discurso con un mensaje a los correntinos, instándolos a seguir el ejemplo del Gauchito Gil de "pelear contra la injusticia" y a "no bajar los brazos" por el progreso de la provincia.