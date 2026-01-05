Polémica en Paso de la Patria: el intendente derogó el alcohol cero porque "quién no se toma una latita en la playa"

En plena temporada de verano, la villa turística de Paso de la Patria vuelve a estar en el centro de la escena, pero esta vez por una decisión legislativa que desató una fuerte controversia. El municipio decidió derogar el régimen de “Alcoholemia Cero”, permitiendo que los conductores particulares vuelvan a circular con un límite de alcohol en sangre.

Robo millonario en Corrientes: saquearon una empresa de limpieza tras romper una pared y usar llaves digitales

El intendente de la localidad, Oscar "Chino" García, defendió la modificación con una explicación que no tardó en viralizarse: "¿Quién que va a una playa no se toma una latita de cerveza?", cuestionó el jefe comunal al referirse a la realidad del consumo en una zona urbana y turística.

Los nuevos límites permitidos

Con la entrada en vigencia de esta modificación normativa, el esquema de control en la Villa Turística queda configurado de la siguiente manera:

Conductores particulares: podrán circular con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre .

Motociclistas: el límite máximo permitido será de 0,2 g/l .

Conductores profesionales: se mantiene la restricción estricta de 0,0 g/l.

Según García, la tolerancia cero generaba "muchos reclamos" entre los visitantes y consideró que la gestión anterior utilizaba los controles con un "objeto recaudatorio" más que preventivo. "No creemos que llevar al extremo de cero alcohol en un lugar turístico fuera lo más aceptable", sentenció.

Un correntino, eslabón clave de una banda narco, fue procesado en Córdoba tras 13 años prófugo

Temporada y prevención

Pese a la flexibilización, el intendente aseguró que los operativos de seguridad se mantendrán vigentes. "Eso no quita que no se hagan los controles de siempre ni que se trabaje fuertemente en prevención. Hace 10 días que implementamos este mecanismo y funciona perfectamente bien", afirmó.

La medida coincide con el lanzamiento de la temporada bajo el slogan “Tu villa, Tu río, Tu destino”, inaugurada el pasado 20 de diciembre en la playa Bahía Punta Mitre. La localidad espera una afluencia masiva de turistas nacionales y de países limítrofes, con una agenda que incluye festivales gastronómicos, pesca deportiva y eventos culturales.

Sin embargo, la derogación de la alcoholemia cero pone a Paso de la Patria a contramano de la tendencia nacional de endurecer las sanciones para reducir la siniestralidad vial vinculada al consumo de alcohol.