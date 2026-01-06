Gustavo Segré comparó el turismo en Brasil con la costa argentina: “Comer en temporada te sale la mitad de lo que sale en Argentina”

El periodista argentino radicado en Brasil, Gustavo Segré, en comunicación con Canal E, analizó el flujo de turismo argentino en Brasil, el cual volvió a crecer con fuerza durante la temporada de verano y se consolida como un factor relevante para la economía turística brasileña.

Gustavo Segré explicó que mientras los brasileños concentran sus vacaciones en enero, “las vacaciones de los argentinos se estiran hasta febrero y en algunos casos hasta principios de marzo”, lo que permite sostener la demanda turística más allá del pico local.

Cuáles son los lugares más frecuentes de los argentinos en Brasil

Según señaló, esa dinámica beneficia a destinos específicos. “Hay lugares que son característicos de los argentinos”, dijo, y en tono informal agregó: “En chiste nosotros decimos que son colonias argentinas que todavía no fueron reivindicadas”. Dicha afirmación va en referencia a Florianópolis, Camboriú, Balneario Camboriú y Búzios. En temporada alta, destacó que, “es difícil encontrar a alguien que hable portugués”.

Uno de los factores centrales es el costo. “Los precios son muy combinativos”, sostuvo Segré, y explicó una diferencia clave con la costa argentina: “Aquí no se paga la carpa por ejemplo, lo que ocurre en Mar del Plata, Miramar, aquellos lugares tradicionales”. Según detalló, en las playas brasileñas “vos te sentás en cualquier playa, consumís una cervecita, un camarón, una papa frita y te ponen una sombrilla y dos reposeras y no hay que pagar nada por eso”.

Diferencia de precios

Sobre el gasto diario, planteó: “Comer aún en temporada te sale la mitad de lo que sale en Argentina”. Incluso desde su experiencia personal, señaló: “Yo viajo una vez por mes y estoy asustado ganando en reales de los precios que están en Argentina”. A eso sumó factores naturales: “El agua no es tan fría, las playas son más extensas y los lugares para hospedarte también tienen precios mucho más baratos”.

Sin embargo, el entrevistado hizo una advertencia central para quienes viajan en auto. “El único tema es respecto de las señales de tránsito”, alertó. A su vez, explicó que en Brasil “el brasilero va a dar el guiño a la izquierda si vos estás atrás para que vos no pases”, a diferencia de Argentina. Y advirtió: “Siempre hay accidentes de autos argentinos en rutas brasileras por desconsiderar este dato”, que muchas veces derivan en “choques de frente”.

En cuanto a los accesos por ruta, recomendó evitar pasos congestionados. “Si vos vas por Paso de los Libres y Uruguayana, hay demoras gigantescas en épocas de temporada”, explicó. En cambio, sugirió “utilizar San Borja, utilizar Dionisio Cerquero y Bernardo Yrigoyen” para ingresar a Santa Catarina sin esperas.