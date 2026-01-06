Un artículo del New York Times expone las razones por las que Trump desestimó a María Corina Machado

Un artículo del New York Times volvió a poner bajo discusión el rol de María Corina Machado en el escenario político venezolano y, especialmente, su vínculo con la administración de Donald Trump. El contenido fue difundido y analizado en redes sociales por el politólogo y analista Pablo Muñoz Iturrieta, quien calificó el texto como “demoledor” para la dirigente opositora.

Según el posteo publicado por Muñoz Iturrieta en la red X, el diario estadounidense detalla los motivos por los cuales Trump y su entorno decidieron no respaldar de manera directa a la oposición venezolana, una estrategia que en Washington consideraban riesgosa e ineficaz. De acuerdo con el New York Times, tanto Trump como el entonces secretario de Estado Marco Rubio evaluaron que un apoyo explícito a la oposición podía desestabilizar aún más el país y derivar en la necesidad de una presencia militar estadounidense más profunda en Venezuela. Un informe clasificado de la CIA respaldaba esa lectura.

Dudas en Washington y tensiones internas

El artículo también señala que altos funcionarios estadounidenses manifestaron frustración por los reportes que recibían desde el entorno de Machado. En particular, cuestionaban la precisión de sus evaluaciones sobre la fortaleza real del régimen de Nicolás Maduro y expresaban escepticismo sobre la capacidad de la dirigente para hacerse efectivamente con el poder.

En ese contexto, el enviado especial de Trump, Richard Grenell, mantuvo contactos con representantes de Machado y les solicitó organizar una reunión presencial en Caracas, además de una lista de presos políticos cuya liberación se pretendía negociar. Sin embargo, según reconstruye el New York Times, la reunión nunca se concretó y Machado rechazó encontrarse con el emisario estadounidense.

Grenell también insistió en que la líder opositora presentara un plan concreto para llevar al poder a su candidato sustituto, Edmundo González, luego de que se le impidiera competir electoralmente. La falta de definiciones claras habría generado un creciente malestar en Washington.

Una estrategia que perdió apoyos

El texto del diario norteamericano subraya que el rechazo absoluto de Machado a cualquier diálogo con el gobierno de Maduro, eje central de su estrategia política, terminó limitando su capacidad para construir una coalición más amplia dentro de Venezuela.

Además, su respaldo sin matices a las sanciones económicas deterioró su relación con sectores del empresariado venezolano, que habían establecido acuerdos mínimos con el oficialismo para sostener la actividad económica tras más de dos décadas de chavismo.

Según el análisis, los asesores económicos de Machado sostenían que “cada dólar que entraba a Venezuela era un dólar para Maduro”, una postura considerada radical, que habría alejado a amplios sectores de la sociedad civil que buscaban mejorar las condiciones de vida en el país.

El New York Times también advierte que el mensaje de la dirigente comenzó a reflejar más las posiciones de la diáspora que la realidad cotidiana de quienes permanecían en Venezuela. A eso se sumó el accionar de aliados en el exilio que, a través de redes sociales, atacaron y desacreditaron a figuras públicas que no compartían esa visión, erosionando apoyos clave en Estados Unidos.

“No tienen las palancas del poder”

El artículo recoge además la mirada del académico Orlando J. Pérez, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte de Texas, quien sintetizó el diagnóstico sobre la oposición venezolana: “No tienen las palancas del poder. No tienen las instituciones y, sin nuestra ayuda, no van a volver al poder en Venezuela”.

La difusión del análisis por parte de Pablo Muñoz Iturrieta reavivó el debate en redes sobre la estrategia opositora, el rol de Estados Unidos y los límites de la presión internacional en un escenario regional cada vez más complejo.