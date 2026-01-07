Oscar Zago: “El país está entrando en una recesión”

El diputado nacional Oscar Zago (MID) aseguró que “el país está entrando en una recesión” al analizar la actual coyuntura de la economía argentina.

Pymes

Además señaló que “hay que trabajar para bajar los impuestos” para aliviar la situación de las pymes.

“La pequeña y mediana empresa está muy preocupada por las bajas ventas de Navidad y Año Nuevo”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Impuestos

También expresó que “en lo único en lo que debe trabajar es en ver cómo hace para bajar impuestos” y recordó que esa fue una promesa de la campaña presidencial de Javier Milei, aunque "hoy no la estamos viendo en las políticas del Gobierno."

Para Zago, Argentina es “un país con impuestos absolutamente caros, con la luz más cara del mundo, el gas más caro del mundo, el agua que se puso cara también cuando antes era barata”.

En contraposición, aseveró que “los salarios están muy retraídos lo que provoca que haya mucha menos recaudación”.

“Hay que darle la misma oportunidad a las pymes de que no paguen tantos impuestos y puedan fabricar una zapatilla a mejor precio de las que entran por plataformas (de Internet), para que se produzca en la Argentina y que genere empleo”, concluyó.