CONADU aseguró que los salarios de los docentes son “los más bajos desde la vuelta de la democracia”

La titular de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Clara Chevalier, aseguró que los sueldos del sector verdaderamente son los más bajos desde la vuelta de la democracia" en Argentina.

"Hay muchos docentes que está haciendo UBER para llegar a fin de mes. Hay docentes que no están pudiendo cubrir el alquiler ni la comida", ejemplificó.

"Los salarios que estamos teniendo verdaderamente son los más bajos desde la vuelta de la democracia", agregó en declaraciones a Frecuencia Zero FM difundidas por NA.

"No sólo en 20 años. Son peores los salarios que en la crisis de 2001", recalcó Chevalier.

Además señaló que "no están pudiendo subsistir" con esos sueldos. "No llegamos a cubrir lo básico que tiene que ver con la subsistencia", cuestionó la dirigente gremial.

"Situación inédita"

Luego calificó a la situación por la que atraviesan como "muy crítica" e "inédita". "Los salarios en general están muy bajos y eso es muy cierto. También es cierto que los más afectados han sido los salarios universitarios y las jubilaciones. Estamos entre los dos sectores más afectados", puntualizó.

También consideró que esto es “una ruptura del consenso histórico sobre la importancia de invertir en educación pública como política de Estado”.

“Hay un ensañamiento con la Universidad y con la Ciencia, que tiene un componente no económico, sino un enfrentamiento puramente ideológico”, concluyó Chevalier.