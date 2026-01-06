Caparrós sobre la caída de Maduro: "Un gran show"

El periodista Martín Caparrós calificó como “un gran show” lo ocurrido en el marco de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la caída del exdictador Nicolás Maduro.

Un artículo del New York Times expone las razones por las que Trump desestimó a María Corina Machado

“Un gran show”

Bajo el título “Un gran show” el escritor fijó su postura sobre la problemática en una publicación de la red social “X”.

“(María Corina) Machado traicionó a su país al pedir que lo invadiera USA; Trump traicionó a Machado haciéndole creer que la pondría de presidenta; Delcy (Rodríguez) traicionó a Maduro entregándolo a Trump”, aseguró.

“El único que esta vez no traicionó fue el tonto de Maduro -y por eso ahora está preso”, concluyó en su mensaje.

Luego uno de los usuarios de “X” le preguntó: “¿Podríamos decir que traicionó a los venezolanos organizando unas elecciones cuyo resultado no aceptó?”

A lo que Caparrós le respondió: “Sí, podríamos, pero eso fue hace más de. un año, ¿no? Yo me limitaba a este episodio actual”.

Solá recordó que Cristina Fernández "le pidió públicamente a Maduro" que mostrara las actas de la elección

Más críticas

“¡Qué difícil les está resultando a las "derechas democráticas" del mundo seguir celebrando "el derrocamiento de un dictador" cuando, por orden americana, lo sucederá la vicedictadora!”, cuestionó el escritor en otra publicación.

“Es que este Trumpf es tan bruto que siempre les complica las cosas”, finalizó Caparrós.