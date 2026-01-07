Liberaron a la mujer que atropelló y mató a un correntino en Nordelta: pagó $3 millones de fianza

A pocos días del trágico siniestro que conmocionó al conurbano bonaerense, la Justicia determinó que Yesica Loreley Quevedo (38) recupere su libertad. La mujer está imputada por homicidio culposo agravado tras atropellar y matar con su camioneta a Ramón Oscar Olivera, un trabajador oriundo de Corrientes, en el Corredor Bancalari de Nordelta.

Dolor y reclamo de justicia: el correntino atropellado en Nordelta iba a ser padre por primera vez

La resolución fue dictada por el juez Walter Saetone, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre, quien le concedió la excarcelación bajo una caución real de 3 millones de pesos.

A pesar de que el test de alcoholemia arrojó 0,63 g/l de alcohol en sangre y de la gravedad del impacto, el magistrado consideró que la acusada puede esperar el juicio en libertad.

Un choque fatal registrado por las cámaras

El episodio ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando Olivera caminaba hacia su lugar de trabajo a la altura del barrio Santa Bárbara. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en que la camioneta Jeep Renegade blanca, conducida por Quevedo, mordió el cordón y embistió por la espalda al hombre, quien falleció de forma instantánea.

El dolor de la familia: Ramón iba a ser padre

La muerte de Ramón Olivera golpeó con fuerza tanto en Buenos Aires como en su Corrientes natal. Radicado en Grand Bourg por motivos laborales, Ramón realizaba un enorme sacrificio diario, tomando tres colectivos cada madrugada para llegar a su empleo de mantenimiento en Nordelta.

Su sobrina, Estefi Carmona, reveló un detalle desgarrador que multiplica el dolor de la familia: Ramón iba a ser padre por primera vez. Su pareja, Paola, cursa el tercer mes de embarazo y tenían previsto anunciar la noticia oficialmente hoy, 7 de enero, fecha en la que el trabajador correntino cumpliría 50 años.

Accidente fatal en Corrientes: dos personas murieron tras el vuelco e incendio de un vehículo

“Mi familia está destrozada. Él era un hombre muy presente y querido. Pensaba hacer público que iba a ser papá justo hoy en su cumpleaños”, relató Carmona a los medios. Mientras la querella lamenta la liberación de la conductora, los allegados de Olivera exigen justicia por una vida truncada por la imprudencia al volante.