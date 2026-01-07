Accidente fatal en Corrientes: dos personas murieron tras el vuelco e incendio de un vehículo

Una jornada trágica se vivió este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías a la localidad correntina de Empedrado. Dos personas murieron cuando circulaban en un vehículo tipo utilitario, el cual volcó y fue consumido por las llamas en pocos minutos, sin dar oportunidad de escape a sus ocupantes.

Quién era el joven correntino que murió ahogado en el río Gualeguay

El accidente se registró a la altura del kilómetro 973, en las inmediaciones del arroyo González. Por causas que la justicia y los peritos accidentológicos intentan establecer, el conductor del rodado perdió el control, lo que provocó que el vehículo terminara volcando sobre la banquina y se iniciara un foco ígneo de gran magnitud.

Víctimas atrapadas por el fuego

Según confirmaron fuentes policiales, el siniestro tuvo como protagonistas a dos hombres mayores de edad. A raíz del impacto y el posterior vuelco, ambos quedaron atrapados en la cabina mientras el fuego se propagaba por toda la unidad.

Pese a los intentos por asistirlos, las llamas impidieron cualquier maniobra de rescate y los ocupantes fallecieron calcinados en el lugar.

La identificación de las víctimas se ha visto dificultada debido a que la documentación personal y del vehículo fue destruida por el fuego. Hasta el momento, los efectivos que trabajan en el área no han podido precisar la procedencia ni los nombres de los fallecidos.

NEA 2025: reactivación desigual, consumo tensionado y expectativas moderadas para 2026

Investigación en curso

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios y personal sanitario. La unidad fiscal de turno tomó intervención en el caso, ordenando las diligencias correspondientes para determinar si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una falla mecánica o humana.

Debido al operativo de seguridad y las tareas de remoción del rodado, el tránsito sobre la Ruta 12 se vio afectado con demoras durante la mañana de este miércoles.

Los peritos de la Policía Científica continúan recolectando rastros que permitan esclarecer la mecánica de este fatal episodio que vuelve a enlutar las rutas correntinas.