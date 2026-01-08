Un cabo de la Policía del Chaco fue baleado al intervenir en un asalto frente a su vivienda

Un cabo de la Policía del Chaco resultó gravemente herido de bala durante la madrugada de este jueves al intentar frustrar un robo frente a su domicilio, en la ciudad de Resistencia. El efectivo, de 31 años, se encontraba fuera de servicio cuando decidió intervenir al advertir una situación delictiva en la vía pública.

El episodio se registró cerca de las 3.15, cuando dos hombres intentaron asaltar a una pareja en inmediaciones del domicilio del uniformado. Al observar la maniobra, el cabo salió en defensa de las víctimas y se produjo un forcejeo con uno de los sospechosos.

En medio de la lucha, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el flanco izquierdo del abdomen del policía. Tras el ataque, ambos delincuentes se dieron a la fuga, abandonando el lugar a pie.

Traslado de urgencia y estado de salud

Una ambulancia arribó rápidamente al lugar y trasladó al efectivo herido al Hospital Dr. Julio C. Perrando, donde fue asistido por el personal médico de guardia.

Según el parte médico preliminar, el cabo ingresó consciente, con una herida de arma de fuego en la zona abdominal, y quedó internado en observación en el área de emergencias, a la espera de la evolución clínica y de nuevos estudios.

Investigación en marcha

La Justicia tomó intervención inmediata y se activó un amplio operativo policial para dar con los autores del ataque, quienes permanecen prófugos. En el marco de la investigación, se recaban testimonios y se analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho y lograr la identificación de los sospechosos