Finalizó el operativo por el Gauchito Gil: más de 300.000 fieles pasaron por Mercedes

La fe popular volvió a manifestarse con una magnitud arrolladora en el corazón de la provincia. La Policía de Corrientes informó este viernes que más de 300.000 peregrinos visitaron el santuario del Gauchito Gil en la ciudad de Mercedes durante las jornadas centrales de la festividad.

Tras el despliegue de un operativo especial, las autoridades destacaron que la desconcentración se desarrolla con normalidad y sin hechos de violencia.

El dispositivo de seguridad comenzó a implementarse días antes del 8 de enero, fecha cúspide de la celebración. El despliegue no solo se centró en el predio principal ubicado sobre la Ruta Nacional 123, sino que se extendió a otros santuarios y rutas estratégicas de todo el territorio provincial para monitorear el incesante movimiento de vehículos y peatones.

Los números del operativo

Para garantizar el orden en una de las mayores muestras de fe de la Argentina, el Ministerio de Seguridad afectó a:

450 efectivos policiales de diversas direcciones generales y unidades operativas.

Una flota de móviles distribuidos en accesos clave y puntos de mayor concentración.

Tareas de regulación del tránsito y patrullajes preventivos permanentes.

De acuerdo con el balance oficial, la masiva concurrencia no alteró el orden público. "El dispositivo se desarrolló con total normalidad, sin registrarse hechos de trascendencia vinculados a la seguridad ciudadana", señalaron desde la fuerza provincial.

Un evento con impacto regional

La cifra de 300.000 personas confirma la vigencia del fenómeno del Gaucho Gil como motor no solo religioso, sino también turístico para la región. El operativo contempló además la presencia de personal de salud y rescatistas para asistir a los fieles ante las altas temperaturas registradas en los últimos días.

Si bien el flujo de personas comenzó a mermar este viernes, la Policía mantiene guardias preventivas en la zona del kilómetro 103 de la Ruta 123 para asegurar que el regreso de los devotos a sus provincias de origen se realice de manera ordenada y segura.