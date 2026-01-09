Donaron un alerón de McLaren para la UTN, quedó cinco años en la Aduana y fue destruido en 2021

El fabricante británico de automóviles deportivos McLaren, decidió en 2019 donar a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Tucumán un alerón original del superdeportivo Senna, que tenía un doble objetivo: reconocer la trayectoria del diseñador argentino Esteban Palazzo dentro de la compañía y aportar una pieza real de alta tecnología para la formación académica de futuros ingenieros. A partir de ese momento, el alerón quedó retenido en la Aduana cuando ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue clasificada como autoparte.

Se trataba de una pieza funcional, fabricada íntegramente en fibra de carbono, con un peso de apenas 4,2 kilos y la capacidad de soportar hasta 1.200 kilos de carga. En términos técnicos, funcionaba como un laboratorio de aerodinámica condensado en un componente, ideal para el análisis de flujos de aire, cargas y comportamiento estructural.

Así, Palazzo trabajó durante 14 años en McLaren y fue diseñador principal en el desarrollo de nueve modelos. Desde ese lugar impulsó la donación como un aporte concreto a la educación pública. Según explicó, el envío se realizó con cartas oficiales y con la intención expresa de que el alerón fuera utilizado como material de estudio en la UTN.

En el transcurso de los meses y después de los años, y sin respuestas administrativas, Palazzo impulsó gestiones y reclamos reiterados, siempre con la misma aclaración: no era un objeto personal ni un bien para comercializar, sino una donación destinada a una universidad. Así lo hizo público el diseñador, que relató la historia en una entrevista en La Fábrica Podcast y expresó su frustración con una frase directa: “Quiero que llegue a la Universidad”.

Se sabe que el modelo Senna ocupa un lugar especial dentro de la historia de McLaren. Fue concebido como un homenaje al tricampeón brasileño Ayrton Senna y su desarrollo estuvo marcado por una fuerte impronta simbólica. Palazzo contó que la familia del expiloto siguió de cerca el proyecto y le transmitió que “hubiera estado orgulloso”.

A pesar de todo, el alerón nunca llegó a la UTN de Tucumán. En los últimos días, la Aduana confirmó que la pieza fue destruida en 2021, en la gestión anterior del organismo, lo que cerró la posibilidad de que fuera utilizada.

Qué dijo la Aduana sobre el alerón del McLaren Senna que iba a ser donado

La confirmación oficial de que el alerón del McLaren Senna fue destruido por la Aduana reavivó la polémica y profundizó las críticas por el manejo del caso. A partir de lo que pudo reconstruirse, permaneció retenida durante años en depósitos aduaneros sin que se encontrara una salida administrativa para su ingreso al país.

Aquel procedimiento quedó asentado en un acta oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fechada el 8 de abril de 2021, donde se detalla que en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini se “procedió a inutilizar, triturar y compactar mercaderías” comprendidas en guías aéreas, bajo supervisión de personal de Aduana y de la sección de rezagos. El acta lleva la firma de los funcionarios y deja constancia formal de la destrucción de los bienes.

Después de la viralización del caso y el impacto mediático que generó, la Aduana realizó una investigación interna para establecer qué había ocurrido con la pieza enviada y, luego, que fue compactada en la gestión anterior del organismo. A través de un comunicado difundido este jueves, se precisó: “El material en cuestión fue compactado en el año 2021 durante la gestión anterior, cuando el organismo se encontraba bajo la conducción de Silvia Traverso, designada como Directora General de Aduanas por la entonces titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont”.

La confirmación reavivó críticas por ineficiencia burocrática

La información también dice que, una vez que las actuales autoridades tomaron conocimiento del caso, el director general de Aduanas, Andrés Vélis, se comunicó telefónicamente con Esteban Palazzo para interiorizarse sobre la situación. Según señalaron, el objetivo fue aclarar los hechos y ponerse a disposición para avanzar en su esclarecimiento.

A lo largo de ese intercambio, Palazzo volvió a explicar que el alerón había sido donado por McLaren con fines exclusivamente educativos y de capacitación. De hecho, aportó la documentación respaldatoria y reiteró que la pieza no tenía valor comercial ni estaba destinada a ser utilizada en un vehículo en circulación.

Desde la Aduana indicaron que, luego de confirmar la destrucción del alerón, las autoridades actuales asumieron el compromiso de dar una respuesta institucional sobre el caso. Así, manifestaron que, si McLaren decidiera realizar una nueva donación de un producto de similares características, su ingreso al país "sería autorizado sin inconvenientes", siempre que se cumpla con la normativa vigente y se mantenga el destino académico.

