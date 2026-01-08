ARCA: cómo pedir la devolución de percepciones por compras al exterior.

Se trata de un trámite que ya está habilitado pero que tiene fecha límite. Es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la función de solicitar la devolución de las percepciones aplicadas durante el 2025 sobre consumos de moneda extranjera, esto incluye pagos con tarjeta en el exterior, servicios digitales, y otras operaciones.

El requisito fundamental de este trámite depende de la condición fiscal del contribuyente, principalmente sobre si se encuentra o no alcanzado por los impuestos a las ganancias o por Bienes Personales.

Los trabajadores en relación de dependencia que hayan tenido retenciones, deberán informarlas en un sistema para que las incluya en la liquidación anual.

El plazo para realizar este trámite es hasta el 31 de marzo. Quienes estén inscriptos en Ganancias o Bienes Personales, deberán computar las percepciones en la declaración jurada anual que vence en junio, y en el caso de los monotributistas, que hayan tenido retenciones pueden solicitar el reintegro en ARCA, mediante el servicio de devolución de percepciones en el sitio web.

Cualquiera de las opciones es necesario ingresar al sitio web arca.gob.ar con clave fiscal.