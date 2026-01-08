Tras bono y aumentos: ¿Cómo quedarán las jubilaciones en enero de 2026?

En enero, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,47%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $419.299,32.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $419.299,32 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $314.509,52
- Pensión Madre de 7 hijos: $419.299,32.
En tanto en cuanto a las asignaciones familiares y universales, estas también reciben el aumento del 2,47% en enero.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $125.518, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $408.705, la Asignación Familiar por Hijo a $62.765 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $204.361.