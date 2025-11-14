Las jubilaciones aumentarán 2,3%, tras el dato de inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,3%. Sin embargo, el aumento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a jubilados, pensionados y asignaciones familiares será del 2,34%.

La diferencia entre el aumento de Anses y el IPC se debe a que el Indec publicó el indicador redondeado a un decimal pero el organismo previsional aplica el cálculo con dos decimales, tal como lo establece el Decreto 274/2024.

Este aumento es el último ajuste del año bajo la fórmula mensual que sigue la evolución de la inflación.

Con esta actualización, el aumento total anual de Anses para las jubilaciones y asignaciones alcanzará el 31,3%. No obstante, el impacto real será menor para quienes cobran la jubilación mínima. Esto se debe a que el bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, lo que reduce la variación efectiva al 24,6% para esos adultos mayores.

En diciembre de 2025, el haber mínimo subirá a $340.879,59. A este monto se le sumará el bono de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. De esta manera, un jubilado con la mínima cobrará $581.319,38 en total.

Quienes perciben la jubilación máxima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirán $2.293.796,92. Al sumar el aguinaldo, el total será de $3.440.695,39.

En tanto, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $272.703,67. No obstante, el total será de $479.055,50 con el plis de Anses y la segunda cuota del aguinaldo.

Para las pensiones no contributivas (PNC), tanto por discapacidad como por vejez, el haber mensual se elevará a $238.615,71. Sumando el bono y el aguinaldo, el total a percibir será de $427.923,56.