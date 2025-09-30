Todos los aumentos que llegan en octubre: colegios, prepagas, transporte y alquileres

A pocas horas que comience el mes de octubre, se avecina un golpe fuerte al bolsillo con el aumento de tarifas en varios rubros que incluye alquileres, prepagas, transporte, y colegios.

En cuanto a los alquileres, para aquellos inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 46,1% para octubre.

En cuanto a la tarifa del transporte público, el boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en octubre, en un 3,9%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasará a costar entre $526,13 y $707,26, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

En tanto que el pasaje de subte en el territorio porteño también exhibirá un incremento del mismo orden, de manera que la nueva tarifa del subte pasará de $1.071 a $1.112,76. Mientras que el premetro alcanzará $389,46.

La educación no será la excepción, es que en lo que respecta a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Ciudad de Buenos Aires aplicarán un aumento del 2,1% en las cuotas de octubre, mientras que los del territorio bonaerense no informaron nuevos ajustes.

Las prepagas también tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 1,1% y el 2,4%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.