Temporada 2026: todos los precios de las vacaciones de verano.

Llega el verano y con la temporada, los planes para ir de vacaciones. En los últimos años, las estadísticas muestran que el promedio de los viajes, pasó de 15 a 7 o solo 4 días.

Es clave conocer los costos para poder planificar la "escapada". Según un informe realizado por el Colegio de Martilleros de Mar del Plata para alojarse en un departamento en 7 días, el costo arranca en 470.000 pesos, y según las comodidades puede alcanzar los 800.000 pesos.

En el caso de Pinamar, alquilar un departamento de dos ambientes para vacacionar durante 7 días, se puede encontrar desde los 800.000 pesos, hasta 1.500.000 pesos.

Otro de los indicadores es el precio de las carpas. En Punta Mogote, la tarifa semanal va desde los 735.000 pesos, y en Pinamar desde los 450.000 pesos.

En tanto, en Necochea el precio va desde los 250.000 pesos. En cuanto al viaje, si partimos desde la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el combustible, y los peajes hacia la costa el acumulado puede llegar a los 140.000 pesos. Todos los precios que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el verano 2026.