Cortes de luz en el AMBA: paso a paso cómo reclamar

Con el verano, la demanda de energía eléctrica llega a su pico más alto, esta es una de las principales razones de la cantidad de los cortes de luz.

En muchos casos, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de las empresas de energía, una posibilidad es dirigir un reclamo ante el Ente Nacional Regulador de Electricidad, más conocido como ENRE.

Esto es para casos de cortes de luz en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los reclamos pueden ser tanto para exigir el restablecimiento del servicio de luz por un corte prolongado, o para pedir una bonificación por la falta de servicio.

Paso a paso cómo hacer el reclamo

Para esto, hay que ingresar a argentina.gob.ar/enre. Al deslizar, tendrás distintas opciones como "reclamar por falta de suministro" o reclamar un resarcimiento por daños en artefactos. El reclamo por corte prolongado abarca aquellas interrupciones del servicio de más de 15 horas seguidas o por reiterados cortes en un mismo mes. Al hacer clic en "Reclamar por falta de suministro", se puede iniciar la solicitud al apretar "Completá el formulario".

Otra de las opciones es comunicarse con el ENRE vía telefónicamente. El número está disponible las 24 horas del día.

Para ello, es importante tener a mano: el número de cliente, los horarios en los que se llevaron adelante los cortes de luz, y el número de reclamo ya realizado ante la empresa.