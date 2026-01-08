Horóscopo chino 2026: todo lo que tenés que saber.

Los doce animales del horóscopo chino son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono gallo, perro, y cerdo, formando un ciclo de 12 años, donde cada año se asocia a cada uno de estos animales.

A diferencia del zodíaco occidental el signo chino cambia anualmente, y no mensualmente, comenzando con la rata y terminando con el cerdo.

A cada año y animal se le añade uno de los cinco elementos que son fuego, tierra, agua, madera y metal, creando un ciclo de 60 años, lo que influye en la personalidad.

Según la leyenda, el emperador de Jade, convocó a los animales, y los primeros en llegar fueron la rata, el buey y el tigre, quienes obtuvieron su lugar en el zodíaco.

En el 2026 el año nuevo chino comienza el 17 de febrero por lo que enero se vive todavía bajo la influencia del año de la serpiente. Según los especialistas, este período, funciona como un tiempo de transición, donde convive el cierre de procesos internos con la preparación de un nuevo ciclo, no es un mes de arranque nuevo, sino de revisión, registro emocional y reordenamiento.