Descuentos de hasta el 30% en combustibles: cómo acceder a los beneficios en enero del 2026

Los distintos bancos y estaciones de servicio ofrecen descuentos de hasta 30% en cargas de nafta y gasoil, con reintegros mensuales de hasta $25.000, dependiendo de la entidad financiera, el medio de pago y la estación elegida, en promociones vigentes para pagos realizados con tarjetas y billeteras digitales adheridas en todo el país.

Las ofertas incluyen a varias marcas de combustibles, entre ellas YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf, y presentan distintos porcentajes de descuento con topes máximos de devolución que varían de acuerdo con el banco y el día de la semana en que se efectúe la carga.

Promociones vigentes en YPF

En la red de YPF, los descuentos se aplican mediante acuerdos con entidades bancarias.

- Banco Ciudad ofrece un 10% de descuento los domingos, con un tope de $10.000 por cuenta por mes, que asciende al 15% para cuentas sueldo y jubilados, con un adicional del 5% y un tope de $5.000.

- Banco Macro mantiene un 30% de descuento los miércoles, con un tope de reintegro de $25.000 por cuenta por mes.

- Banco Comafi aplica un 20% los sábados, con un tope semanal de $8.000.

- Banco Nación ofrece un 30% los viernes, con un límite mensual de $15.000.

- Banco Galicia dispone de descuentos los lunes: 15% para clientes Eminent con un tope de $15.000 y 10% para el resto, con un máximo de $10.000.

- Banco Patagonia propone un 20% los jueves, con un tope de $10.000, que se incrementa al 25% y $15.000 para quienes perciben su sueldo en la entidad.

- Banco Credicoop otorga un 15% los viernes, con un tope diario de $4.500, que se eleva al 20% y $6.000 para cuentas sueldo.

Ofertas disponibles en Shell y Axion Energy

En las estaciones de Shell, las promociones incluyen:

- un 10% de descuento de Banco Ciudad los domingos, con los mismos topes y condiciones para cuentas sueldo y jubilados.

- Banco Comafi aplica un 20% los domingos, con un tope semanal de $8.000,

- mientras que Banco Nación mantiene un 30% los viernes, con un máximo mensual de $15.000.

- Banco Galicia, Banco Patagonia y Banco Credicoop replican en Shell los mismos esquemas de descuentos, días y topes que en YPF, con rebajas que oscilan entre el 10% y el 30% según la entidad.

- En Axion Energy, además de los acuerdos con Banco Ciudad, Comafi, Nación, Galicia, Patagonia y Credicoop, se suma Banco Santa Fe, que ofrece un 20% de descuento con un tope de $20.000 por mes, válido de martes a domingo para pagos con tarjetas VISA y Mastercard.

Beneficios en Puma Energy y Gulf

En las estaciones de Puma Energy, las promociones vigentes durante enero de 2026 contemplan descuentos de hasta 30% en la carga de nafta y gasoil, con topes de reintegro mensuales o semanales, según el banco y el medio de pago, y con días específicos establecidos en cada acuerdo.

Por su parte, las estaciones de Gulf mantienen promociones activas durante enero, con descuentos que en determinados casos alcanzan el 30%, de acuerdo con los convenios vigentes con entidades financieras y los medios de pago adheridos.

