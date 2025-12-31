Enero arranca con nuevos aumentos: suben los combustibles y otros servicios esenciales en Córdoba

El Gobierno nacional, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, dispuso aumentos en los impuestos a los combustibles, que regirán en todo el país, a partir del 1° de enero de 2026, y alcanzan a la nafta y al gasoil, con impacto directo en Córdoba.

La medida actualiza los montos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono, en el marco de la Ley 23.966. Según el decreto, los incrementos corresponden a ajustes que habían sido postergados durante 2024 y gran parte de 2025, y ahora comienzan a aplicarse de manera parcial como parte del esquema fiscal vigente.

Aumenta el transporte interurbano en Córdoba: el ERSeP autorizó una suba del 9,51%

En el caso de la nafta, el aumento se concentra en el impuesto principal y en el componente ambiental. Para el gasoil, se aplican subas tanto en el ICL general como en el impuesto al dióxido de carbono. El texto oficial aclara que el tratamiento diferencial del gasoil, previsto para regiones patagónicas, no alcanza a Córdoba, por lo que en la provincia rigen únicamente los incrementos generales.

Los demás servicios que aumentan este 2026

El inicio del nuevo año llega con una cadena de ajustes en servicios clave para los cordobeses. Además del impacto de los combustibles, las multas de tránsito vuelven a subir porque en Córdoba se calculan en base al valor del litro de nafta súper, lo que provoca una actualización automática.

A esto se suma un nuevo aumento en la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en la ciudad de Córdoba del 18%, mientras que los peajes provinciales ya registran valores más altos en accesos y rutas clave, encareciendo la circulación diaria y los viajes interurbanos.

La ITV aumenta nuevamente: cuánto costará hacer la inspección en Córdoba

En paralelo, el transporte interurbano continúa en un sendero de subas autorizadas por los entes reguladores, con impacto directo en trabajadores y estudiantes. En este caso, del 9,51%.

En materia de servicios básicos, el retiro progresivo de subsidios nacionales sigue presionando sobre las tarifas de gas y otros servicios domiciliarios, incrementando los costos fijos de los hogares. El escenario configura un comienzo de año con fuerte peso sobre el bolsillo, donde movilidad, energía y servicios concentran gran parte del ajuste.