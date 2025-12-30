La ITV aumenta nuevamente: cuánto costará hacer la inspección en Córdoba

A partir del 1° de enero, los conductores de la ciudad de Córdoba deberán afrontar un nuevo aumento en la tarifa de la Inspección Técnica Vehicular (ITV). El incremento es del 18% respecto a la última actualización aplicada en julio y fue solicitado por V.T.V. Córdoba S.A., según informaron desde el Municipio. La medida impacta en todos los rubros habilitados para circular dentro del ejido urbano.

Educación e IA: Córdoba abre el debate sobre el impacto de los celulares en las aulas

La ITV es un trámite obligatorio que tiene como objetivo garantizar que los vehículos circulen en condiciones de seguridad. Durante la inspección se controlan aspectos como frenos, dirección, suspensión, luces, neumáticos y la emisión de gases. El certificado es requisito indispensable para poder circular legalmente.

Nuevo cuadro tarifario

Los automóviles particulares pasarán a abonar $46.606, mientras que las motocicletas hasta 175 cc pagarán $16.478 y las de mayor cilindrada $24.845. En el caso de taxis y remises, el valor será de $53.406, y para camionetas ascenderá a $67.701. Los camiones deberán abonar $93.143 y los ómnibus $85.079.

Año Nuevo en Córdoba: cómo será el funcionamiento de los servicios municipales el 31 de diciembre y 1 de enero​

Desde la empresa concesionaria explicaron que el aumento busca garantizar la continuidad del servicio público y sostener condiciones de accesibilidad, eficiencia y calidad. Según indicaron, los costos operativos del sistema se incrementaron un 44,37% durante el último año. La última suba había sido del 21% en julio, por lo que el nuevo ajuste vuelve a impactar en el bolsillo de los cordobeses.