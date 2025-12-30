Educación e IA: Córdoba abre el debate sobre el impacto de los celulares en las aulas

La especialista en ciudadanía digital Mariana Savid Saravia encabezará una charla virtual titulada Los desafíos de educar en tiempos de inteligencia artificial, que se realizará el miércoles 7 de mayo a las 20.30 horas. La propuesta, impulsada junto a Fundación Acompañar, está dirigida a familias, docentes, profesionales de la salud y la educación, y al público en general de Córdoba y otras localidades. El objetivo es reflexionar sobre cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes en un contexto atravesado por algoritmos y tecnología.

La actividad parte de la premisa de que la inteligencia artificial ya no es un tema del futuro, sino una realidad presente en la vida cotidiana. “Está en los bolsillos de niños, niñas, adolescentes y adultos, en las casas y en las aulas”, explicó Mariana Saravia. En ese sentido, señaló que el desafío no es demonizar la tecnología, sino aprender a adoptarla de manera crítica y responsable.

Durante la charla se buscará convertir la incertidumbre que genera el avance vertiginoso de la inteligencia artificial en herramientas concretas para la crianza y la enseñanza. La especialista planteó como pregunta central si realmente se está preparando a las nuevas generaciones para ser ciudadanos digitales responsables o si solo se las está formando como usuarios pasivos de los algoritmos. Esa reflexión será el eje que guíe el encuentro.

“La alfabetización en inteligencia artificial hoy es una dimensión fundamental de la ciudadanía digital”, afirmó Savid Saravia. Según explicó, comprender cómo funcionan los sistemas algorítmicos permite pasar de ser consumidores de contenidos a sujetos activos, críticos y capaces de cuestionar la tecnología que moldea la realidad social. Desde esa mirada, la charla abordará estrategias prácticas para el ámbito familiar y educativo.

El encuentro se desarrollará en formato virtual y contará con un enfoque accesible para todo público. Desde la organización destacaron que se trata de un espacio para pensar el presente y el futuro de la educación, entendiendo que educar en tiempos de inteligencia artificial no implica dominar la tecnología, sino comprender el impacto humano, social y ético que conlleva su uso.