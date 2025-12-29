Tributarista sobre la ley de Inocencia Fiscal: "Se benefician los grandes evasores, los grandes delincuentes"

El tributarista Marcos Sequeira aseguró que con la aprobación de la “ley de Inocencia Fiscal” se “benefician los grandes evasores, los grandes delincuentes”.

“Inocencia Fiscal”

El especialista explicó que la normativa modifica el régimen penal tributario argentino, la ley de procedimientos tributarios argentinos, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y “otras tantas leyes”.

“Pero lo que hace es básicamente modificar el paradigma del derecho tributario no solamente argentino sino el civilizado, en donde se abandona la lógica histórica del control y verificación del origen de los fondos para consagrar una precisión general de legitimidad del patrimonio”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“El Estado ahora lo que le hace interesar es que se declare fondos ignorando y renunciando expresamente a la posibilidad de investigar cuál es el origen de esos fondos”, aclaró.

Y luego enfatizó: “Lo que le interesa es que entren al mercado, ya sea para el consumo o ya sea para la compra de bienes, registrables o no registrables”.

“Dólares en el colchón”

“Se benefician no como se proclama los que tenían los dólares en el colchón. Es que hay argentinos que tenían dólares en el colchón y siguen teniéndolos. Pero los que verdaderamente reciben un enorme beneficio son los grandes evasores, aquellos que han obtenido dinero a través de actividades ilícitas, incluido uno de los delitos más graves que tiene nuestro régimen jurídico, que es la ley de lavado de activos”, afirmó Sequeira.

“Entonces acá no importa si los fondos se obtuvieron por la trata de personas, por narcotráfico, en fin, por evasión tributaria. Lo que importa es que los fondos entren al sistema”, insistió.

Además señaló que “todas las causas penales tributarias que hay en el momento van a quedar también desincriminadas”.

“Se benefician los grandes delincuentes”

“Los que se benefician no es el comerciante, la pyme que está lejos de esos valores. Se benefician los grandes evasores, los grandes delincuentes, incluso todos los que tienen procesos en trámite incluyendo los que tienen sentencias firmes porque existe la posibilidad de revisión de la sentencia firme por un principio del derecho penal que es la retroactividad de la ley penal más benigna. y efectivamente va a dejar sin efecto la cantidad de esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años para poder combatir la delincuencia económica”, aseveró.

También interpretó que “esto no es algo transitorio como son las leyes de blanqueo que se han venido sancionando incluso este gobierno apenas asumió, sancionó una ley de blanqueo”.

“Esta es una cuestión que no tiene un plazo, sino que está rigiendo de ahora en más y hacia atrás para siempre. Porque ha generado una reforma dentro del régimen de la norma que vincula al contribuyente y al Estado. ¿A favor de quién? A favor del contribuyente, pero no del pequeño contribuyente”, argumentó.

“El pequeño contribuyente, la pyme que no puede pagar los sueldos, eso no le llega el más mínimo beneficio. Los que se benefician son los grandes delincuentes. Eso se va a abrir una puerta enorme para que queden inmunes la mayoría de las causas y la mayoría de los delitos, y yo creo que algunos que no se han todavía entrado en el ámbito de la investigación”, concluyó Sequeira.