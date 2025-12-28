Golpe a una banda que usaba drones para ingresar drogas y celulares al penal de Bouwer

La incorporación de nueva tecnología de vigilancia permitió al Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba desarticular una organización delictiva que intentaba ingresar drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al Complejo Carcelario N°1 Reverendo Francisco Luchesse, en Bouwer, mediante el uso de drones.

La investigación se inició a partir de la detección en tiempo real de vehículos aéreos no tripulados que sobrevolaban el perímetro del penal. Los sistemas tecnológicos recientemente incorporados posibilitaron no solo advertir su presencia, sino también realizar el seguimiento de sus movimientos y registrar información clave para avanzar con la denuncia judicial.

Con esos reportes técnicos, el Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba, a través de la Secretaría de Organización Penitenciaria, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Distrito 11, a cargo del fiscal José Alberto Mana, lo que dio inicio formal a la causa.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, destacó que el procedimiento fue posible gracias a la incorporación de “tecnologías de última generación para la inhibición de teléfonos celulares y la detección, monitoreo y neutralización de drones”, con el objetivo de impedir el ingreso de elementos destinados a la comisión de delitos desde contextos de encierro.

Inédito operativo en la cárcel de Bouwer: más de mil efectivos requisaron el penal

Tras la denuncia, la Fiscalía avanzó con la investigación en articulación con el Ministerio de Seguridad. A mediados de noviembre se realizó un primer operativo en inmediaciones del complejo carcelario, donde se secuestraron teléfonos celulares, baterías de drones, hilos y sustancias prohibidas.

Posteriormente, y por orden judicial, se desplegó un nuevo procedimiento que culminó con la detención de cinco personas adultas en las cercanías del penal. Durante ese operativo se secuestraron tres drones, una motocicleta, estupefacientes, un binocular con visión nocturna, cuchillos y diversos elementos utilizados para el traslado de los objetos prohibidos.

El análisis de los teléfonos celulares incautados permitió avanzar con un allanamiento en un domicilio, donde fue detenido un sexto implicado, un menor de 17 años. Los adultos quedaron imputados por el delito de asociación ilícita y, a partir del secuestro de estupefacientes, se dio intervención a la Fiscalía Antinarcotráfico, que inició una causa paralela por narcotráfico.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, subrayó el trabajo conjunto entre las áreas intervinientes y el uso de tecnología policial: destacó la labor de la Dirección de Investigación Criminal, las unidades especiales y el Equipo de Tácticas Especiales, que permitió el seguimiento y la aprehensión nocturna de los sospechosos.

Del operativo participaron más de 200 efectivos durante la madrugada previa a Nochebuena. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la causa se inició por una denuncia presentada por el propio Servicio Penitenciario, lo que permitió asestar un golpe significativo contra una banda narcocriminal que operaba sobre el penal utilizando drones.