Gordo de Navidad: un cordobés se volvió millonario en un solo día

Lotería de Córdoba realizó este viernes 26 de diciembre el tradicional sorteo del Gordo de Navidad en su edificio histórico de calle 27 de Abril 185, en pleno centro de la ciudad. A pocos minutos de iniciado el sorteo principal, se conoció el número ganador del primer premio: el 36.836, que se llevó 650 millones de pesos.

El Gordo de Navidad se consolida como como uno de los sorteos más importantes del calendario anual de la provincia. El evento, de acceso libre y gratuito, convocó a una gran cantidad de público que colmó las instalaciones.

El presidente de Lotería de Córdoba, David Urreta, destacó la respuesta del público y aseguró que se trató del “Gordo más vendido de los últimos cinco años”. “Estamos muy contentos, por eso hacemos esta fiesta. La capacidad está a tope. La gente volvió a redescubrir la vieja quiniela”, y además subrayó el rol de las agencias oficiales en el sostenimiento del sistema.

En la misma línea se expresó Raúl Sansica, titular de la Agencia Córdoba Cultura, quien remarcó la cercanía de los festivales de verano y la temporada teatral en la provincia, en un contexto de fuerte actividad cultural.

El billete ganador comprado esa mañana

El billete ganador fue comercializado por la Agencia 2462, ubicada en barrio Pueyrredón, y atendida por María Ángela Vaca. Según contó la mujer, el afortunado apostador compró el número ganador el mismo viernes por la mañana, horas antes del sorteo. El premio correspondió a una fracción del número, ya que el ganador no había adquirido el entero.

Lotería de Córdoba apuesta a la sustentabilidad: eventos verdes, economía circular y compromiso social

“Se lo vendí a un señor que viene de vez en cuando a comprar. Le ofrecí el número y lo eligió”, relató Vaca en Cadena 3 tras conocerse el resultado, y confirmó que la operación se realizó pocas horas antes del sorteo.

Como cierre de la jornada, Lotería de Córdoba anunció un espectáculo de luces sobre la fachada de su edificio histórico, que aportó un atractivo especial a la noche y acompañó una de las fechas más emblemáticas para apostadores y vecinos.

Vacaciones en Lotería de Córdoba

En ese marco, la entidad presentó una propuesta cultural para quienes se queden en la ciudad durante el verano. Se trata de un Espectáculo de Luces que se realizará sobre la fachada del edificio de 27 de Abril 185 todos los días de enero de 2026, de 20:30 a 22:30.

Las funciones tendrán distintas temáticas, como la llegada de los Reyes Magos y las vacaciones en familia, con una puesta en escena que combina iluminación LED, efectos visuales y una cuidada selección sonora. El acceso será libre y gratuito, pensado para niños y adultos.

El edificio, inaugurado en 1929, es una de las piezas arquitectónicas más reconocidas del centro cordobés. Su estructura neocolonial se destaca por el volumen curvo sobre la esquina, el acceso principal en arco y una torre circular de dos cuerpos que, por la noche, se realza con una iluminación que subraya su valor patrimonial.