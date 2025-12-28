Sin motosierra, Llaryora “refuncionaliza” ministerios y reordena su Gabinete con foco en la gestión y el territorio

El gobernador Martín Llaryora avanza en una nueva refuncionalización de su Gabinete, con cambios en la estructura del Ejecutivo que implican la eliminación de dos ministerios (Ambiente y Desarrollo Humano) y su reconversión en secretarías generales con rango ministerial. También se producirá un cambio importante en la cúpula de la Agencia Córdoba Cultura.

La decisión alcanza a Ambiente y Desarrollo Humano, que pasarán a integrarse a los ministerios de Educación y Salud, respectivamente, sin que ello implique -según sostienen en el Gobierno- una política de ajuste.

Desde el Centro Cívico se señaló que la medida no tiene que ver con la aplicación de motosierra, sino con la necesidad de darle "otro perfil, más cercano a la gente" a estas áreas sensibles. Se busca fortalecer la gestión pública y "seguir mejorando las respuestas del Estado a los desafíos que plantea la realidad actual", se remarcó.

En el área de Salud, Llaryora dispuso la creación de la Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano, que estará a cargo de Liliana Montero y funcionará bajo la órbita del ministro Ricardo Pieckenstainer.

La funcionaria conservará rango ministerial y tendrá como eje profundizar la articulación entre el sistema sanitario y la comunidad. Bajo su responsabilidad quedarán áreas clave como Niñez y Fortalecimiento Familiar, concebidas como pilares de una política sanitaria ampliada, orientada a la prevención, la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y el acompañamiento integral de las familias.

El resto de las dependencias del ex Ministerio de Desarrollo Humano será redistribuido en otras carteras, según se adelantó desde el Panal.

Un esquema similar se aplicará en Educación, donde se creará la Secretaría General de Educación y Ambiente, también con rango ministerial. Al frente estará Victoria Flores, quien pasará a depender del ministro Horacio Ferreyra.

La nueva estructura apunta a reforzar el vínculo entre la comunidad y el sistema educativo, con especial énfasis en la agenda ambiental. En este reordenamiento, los Tribunales Ambientales pasarán a la órbita del Ministerio de Justicia.

Los movimientos en el Gabinete también incluyen cambios en la Agencia Córdoba Cultura. Marcelo Rodio, dirigente del llaryorismo de la primera hora y hasta ahora secretario de Transporte, asumirá la presidencia del organismo, uno de los espacios con visibilidad política de la estructura de gobierno. El actual titular, Raúl Sansica, quedará como segundo en la conducción.

En esta reconfiguración de la primera línea ministerial se enmarca lo dispuesto a comienzos de diciembre, cuando Miguel Siciliano dejó la jefatura del bloque oficialista en la Legislatura para asumir como ministro de Vinculación y Gestión Institucional, con el objetivo de profundizar la relación del Gobierno provincial con instituciones y vecinos, especialmente en áreas de participación comunitaria y políticas sociales.

Lectura política

Más allá de la reingeniería en el plano de la gestión resulta ineludible la lectura política acerca del reordenamiento del tablero político interno. Rodio y Siciliano, ambos dirigentes del peronismo capitalino, no ocultan sus aspiraciones de cara a la Intendencia de Córdoba en 2027.

En esa misma lógica se inscribe Juan Pablo Quinteros, otro de los nombres incorporados al esquema de poder en el marco del armado del denominado "Partido Cordobés", impulsado por Llaryora antes de llegar a la gobernación.

Con esta refuncionalización de ministerios y agencias, el Gabinete de Llaryora quedará integrado por 12 ministerios y cinco agencias, en una configuración que combina rediseño institucional, preservación de equilibrios internos y una lectura política que excede la coyuntura de gestión.