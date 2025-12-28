La cadena internacional Howard Johnson anunció la construcción de su décimo hotel en Córdoba

El Grupo Hotelero Albamonte (GHA) anunció la llegada de un nuevo hotel Howard Johnson a la provincia de Córdoba, esta vez en la ciudad de Bell Ville. Con este anuncio, una de las marcas más importantes del mundo de la hotelería internacional se suma a esta zona del sudeste de la provincia.

La firma de este nuevo contrato de sublicencia permitirá operar un hotel bajo las normas y estándares de la prestigiosa cadena internacional Howard Johnson. El acuerdo fue suscripto junto a un grupo de inversores compuesto por empresarios locales.

El hotel estará ubicado en avenida Eduardo C. Angeloz y Ruta Provincial 3, donde brindará a sus visitantes un espacio de hospedaje y descanso cómodo y confortable a través de sus amplias habitaciones, restaurante, spa, piscina, sala de reuniones, salones para eventos y cocheras, entre otros servicios, todo bajo los estándares que exige la marca internacional.

El proyecto contempla 80 habitaciones

Según pudo saber Perfil Córdoba, en una primera etapa el hotel contará con 50 habitaciones, con una segunda etapa que sumará 30 habitaciones más para llegar a un total de 80. Todo el proyecto se desarrollará en un predio de 4.000 m2 y las obras demandarán alrededor de 30 meses.

Alberto Albamonte, presidente de GHA, propietaria de las marcas Days Inn y Howard Johnson en Argentina, Paraguay y Chile, afirmó: “Este arribo confirma que Córdoba se convierte en la segunda provincia con más hoteles de nuestra marca en el país. Bell Ville será el hotel número 10 en esta zona y se transformará en un verdadero polo de atracción para las empresas y quienes recorren esta región”.

Por su parte, los propietarios del futuro hotel Howard Johnson Bell Ville señalaron que “la firma de este contrato con GHA y la llegada de una marca internacional a esta zona de la provincia, nos llena de orgullo y nos posiciona dentro del crecimiento dinámico del sector turístico y corporativo”.

Capital de la pelota de fútbol

Bell Ville se ubica en el sudeste de la provincia de Córdoba y es cabecera del Departamento Unión. Se encuentra en lo que se conoce como “pampa húmeda”, a orillas del río Tercero, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 9 y la Ruta Provincial Nº 3.

Se posiciona entre dos ciudades clave sobre la Ruta 9: a 200 km al sudeste de Córdoba y a 200 km al noroeste de Rosario. Respecto a Caba, la distancia es de aproximadamente 530 km.

La ciudad es reconocida en Argentina como la “Capital Nacional de la Pelota de Fútbol”, famosa por ser la cuna de la pelota moderna sin tiento y por albergar importantes fábricas dedicadas a la producción de balones de alta calidad, con marcas locales históricas que mantienen viva una tradición industrial ligada al deporte.

Los 9 hoteles de la marca en la provincia