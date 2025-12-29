Del baile popular a la escuela: Córdoba suma el cuarteto al sistema educativo tras el aval de la UNESCO

Con el aval internacional de la UNESCO, el cuarteto dio un paso inédito en Córdoba: dejó de ser únicamente una expresión cultural popular para convertirse en contenido obligatorio dentro del sistema educativo provincial. La decisión fue oficializada por el Gobierno a través de una normativa que alcanza a todos los niveles y modalidades de enseñanza.

La incorporación quedó establecida mediante el Decreto Nº 257, que reconoce al cuarteto como una manifestación musical de raíz folklórica propia de la provincia y dispone su abordaje sistemático en las escuelas. El género pasará a formar parte del espacio de Educación Artística vinculado a la música y, además, podrá ser trabajado de manera transversal en otras áreas, de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de Educación.

La medida se inscribe dentro de una política pública que busca vincular educación y patrimonio cultural, y se sustenta en los principios establecidos tanto por la Constitución Provincial como por la Ley de Educación Nº 9.870, que asignan al Estado un rol activo en la difusión y apropiación social de las expresiones culturales.

El contexto no es menor. El reconocimiento otorgado recientemente por la UNESCO, durante la vigésima sesión de su Comité Intergubernamental realizada en Nueva Delhi, posicionó al cuarteto como un elemento cultural inherente a la cultura cordobesa, con más de 80 años de historia.

El cuarteto, de expresión popular a contenido curricular

Asimismo, la normativa ratifica dos fechas del calendario cultural cordobés: el 4 de junio como Día del Cuarteto y el 12 de enero como Día del Piano Saltarín, en homenaje a Leonor Marzano.

Con esta iniciativa, la Provincia no solo busca preservar una expresión cultural, sino también garantizar su transmisión a las nuevas generaciones. Integrarlo a las escuelas es la forma de enseñar, transmitir y visibilizar una parte de la historia de la ciudad que interpela a miles de cordobeses.