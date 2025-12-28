La “supergripe” H3N2, causada por el subclado K de la influenza A, avanza rápidamente en Argentina, con casos confirmados en Buenos Aires, Santa Cruz y Neuquén, que afectan tanto a niños como a adultos, algunos de ellos internados con neumonía, lo que genera preocupación entre autoridades y especialistas. Aunque la vacuna vigente mantiene su eficacia, especialmente contra formas graves, crece la expectativa por la nueva vacuna que podría aliviar la presión sobre el sistema sanitario ante la próxima ola de gripe en el hemisferio sur.

Al momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había determinado las cepas para el invierno boreal, pero el subclado K se anticipó, mostrando una mayor transmisibilidad y capacidad de contagio. De hecho, en Perú, el primer lote de la nueva vacuna ya estará disponible a principios de febrero, aunque aún no se sabe con certeza cuándo se incorporará oficialmente la cepa mutada para la campaña en el hemisferio sur.

Sin embargo, en Argentina, las autoridades evalúan adelantar la campaña de vacunación 2026, que normalmente inicia entre marzo y abril, con el objetivo de proteger a los grupos de riesgo: menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, personal sanitario y personas con comorbilidades. Aun así, la fecha dependerá de la producción y stock disponible de los laboratorios, además de la logística de distribución provincial.

No hay aumento drástico en internaciones graves ni muertes

La vacuna actual ofrece protección parcial contra casos graves, complementada con oseltamivir

Los primeros casos detectados en el país incluyeron a un niño de 5 años en Buenos Aires y dos adolescentes en Santa Cruz, mientras que posteriormente Neuquén sumó dos nuevos contagios, un menor y un adulto, ambos hospitalizados con neumonía y que lograron recuperarse satisfactoriamente. Acto seguido, la confirmación de la variante se realizó mediante secuenciación genética en el Instituto Malbrán, lo que permitió identificar la presencia del subclado K.

Ahora, la expansión de la supergripe no se limita a Argentina: Ecuador, Colombia y Bolivia sumaron casos a los ya detectados en Perú, Chile y Brasil, evidenciando la rápida propagación regional de esta variante más contagiosa, que reduce parcialmente la protección que brindan vacunas anteriores y la inmunidad adquirida por infecciones previas.

De esta manera, los especialistas recomiendan el uso de oseltamivir (Tamiflu) como tratamiento antiviral complementario, especialmente en personas con factores de riesgo. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, el oseltamivir puede reducir la gravedad y duración de la enfermedad, funcionando como un complemento estratégico.

Una mutación que "engaña" al sistema inmune

La temporada de virus respiratorios tomó un giro inesperado con la consolidación del subclado K, una rama genética de la conocida Influenza A (H3N2). Aunque el virus de la gripe cambia cada año, esta variante específica captó la atención de los centros de control de enfermedades debido a su inusual capacidad de transmisión.

Aun así, el subclado K no es un virus nuevo, sino una evolución del H3N2, y la principal diferencia radica en su capacidad de evasión inmunológica. De acuerdo a los últimos informes técnicos, este virus presenta cambios en su proteína de superficie que le permiten "esquivar" parcialmente las defensas generadas por infecciones previas o, en algunos casos, reducir la efectividad de las vacunas de temporadas anteriores: "No estamos ante un virus más letal que el H3N2 convencional, pero sí ante uno mucho más eficiente para saltar de persona a persona".

De hecho, la diferencia del resfriado común, que suele manifestarse de forma progresiva, la "supergripe" se caracteriza por un comienzo explosivo. En cuestión de pocas horas, el paciente puede pasar de sentirse bien a estar postrado.

Los signos cardinales reportados en esta ola son:

Fiebre "quebrantahuesos": Temperaturas que superan los 39°C y son difíciles de bajar en las primeras 48 horas.

Postración extrema: Un cansancio tan profundo que impide realizar tareas cotidianas básicas.

Tos persistente: Generalmente seca, que puede derivar en dolor torácico por el esfuerzo.

Cefalea intensa: Dolor de cabeza frontal y detrás de los ojos.

Ahora, en la población pediátrica, los médicos están observando una mayor incidencia de cuadros digestivos asociados, como dolor abdominal y vómitos, lo que a menudo confunde el diagnóstico inicial con una gastroenteritis.

Por eso, el sistema de salud recomienda monitorear de cerca la evolución del cuadro, especialmente en grupos de riesgo (menores de 2 años, mayores de 65 y personas con comorbilidades). Se debe buscar atención médica si se presentan:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Dolor o presión persistente en el pecho.

Confusión mental o mareos repentinos.

Infectólogo sobre la gripe H3N2 en Argentina: "Va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño"

Cianosis: Coloración azulada en labios o uñas.

MV / EM