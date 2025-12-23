El Ministerio de Salud de Catamarca recomendó hisoparse a quienes regresen de zonas con circulación de gripe H3N2

El Ministerio de Salud de Catamarca reforzó las medidas de vigilancia epidemiológica y recomendó realizarse el hisopado a los residentes que regresen de zonas con circulación activa de la gripe H3N2 y/o hayan tenido contacto con viajeros. La medida se tomó ante el escenario de detección de casos en Argentina de la variante K del virus de influenza que se considera “altamente contagiosa y más agresiva”.

El principal cambio en el contexto actual se encuentra vinculado al riesgo de reintroducción de una nueva variante, especialmente a través de aquellos con antecedentes de viajes recientes por los países de la región, dónde se ha registrado circulación comunitaria.

Infectólogo sobre la gripe H3N2 en Argentina: "Va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el Ministerio de Salud aclararon que “la realización del hisopado no es obligatoria, sino que se apela a la responsabilidad individual y colectiva” y expresaron que apelan a “la conciencia de la población”.

Catamarca llama a realizarse el hisopado de forma voluntaria

El testeo se venía focalizando en ciudadanos del territorio catamarqueño con factores de riesgo que abarca a los mayores de 65 años, niños entre 2 y 6 años y aquellas personas con afecciones preexistentes.

La secretaria de Medicina Preventiva de Catamarca, Silvia Bustos, explicó que “se amplió el hisopado para aquellas personas con antecedentes de viaje o que hayan estado en contacto con personas que hayan viajado a zonas donde está activamente circulando el virus”, en declaraciones otorgadas al diario local El Ancasti.

Debido a la nueva situación epidemiológica en el territorio argentino, se incorporaron a quienes tengan nexo patológico o contacto estrecho con individuos que presenten síntomas compatibles.

Gripe H3N2 en Argentina: qué remedio conocido puede ser útil y en qué momento tomarlo

Secretaria de Medicina Preventiva de Catamarca, Silvia Bustos

En relación con sintomatología de la variante K de la gripe H3N2, Silvia Bustos, precisó en diálogo con el medio local que “presenta dolor de cabeza, escalofríos y dolor muscular” y llamó a los habitantes que muestren síntomas gripales a “recurrir a los centros de salud a la consulta oportuna para poder realizar el hisopado”.

El Ministerio de Salud de Catamarca exige “alerta permanente”

Si bien Catamarca aún no registra casos confirmados de la subclave, la situación exige “alerta permanente”, sostuvieron desde el Ministerio de Salud provincial.

Se confirmaron los tres primeros casos de gripe H3N2 en Argentina

Durante la entrevista otorgada a El Ancasti, la Secretaria de Medicina Preventiva solicitó retomar las medidas de prevención que demostraron ser eficaces durante la pandemia. En este sentido, instó “al uso del barbijo cuando hay signos de síntomas compatibles y se debe concurrir a espacios cerrados, especialmente en instituciones de salud”.

Se espera que la nueva vacuna para lidiar con la gripe H3N2, esté disponible recién entre febrero y marzo, momento en que se iniciará una campaña enfocada en los grupos de riesgo.

PM

LT